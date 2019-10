Fraport confirma construção de sala VIP no Aeroporto; Air France-KLM e Air Europa interessadas

Ainda não se sabem informações detalhadas da sala VIP do Aeroporto Internacional de Fortaleza, mas a concessionária do terminal, Fraport Brasil, confirmou a existência do espaço, que inclusive já tem um local definido. Há alguns meses existia a especulação de que estava sendo construída uma sala no Fortaleza Airport, mas sem a ratificação da administradora do equipamento.

"Estamos instalando as novas placas de sinalização para direcionar e indicar os espaços. Há um local demarcado para sala VIP, porém ainda está em negociação. As tratativas comerciais são conduzidas em sigilo", informou em nota a Fraport.

No início deste mês, a Air Europa, companhia espanhola que vai iniciar as operações em dezembro deste ano entre Madri e Fortaleza, disse que aguarda a sala VIP do Pinto Martins para uso dos clientes já no começo dos voos.

Além da Air Europa, a Air France-KLM também deseja uma sala VIP no Fortaleza Airport. No fim de setembro, o diretor geral do grupo Air France-KLM na América do Sul, Jean Marc Pouchol, disse em entrevista ao Diário do Nordeste que o grupo franco-holandês estuda a instalação do espaço.

“Nós ficamos muito felizes com a evolução do Aeroporto em Fortaleza. Quando eu experimentei pessoalmente a nova área do check-in da Air France-KLM, achei realmente impressionante. É um espaço bem moderno. É espetacular a melhoria para o cliente. Sim a sala VIP é algo que estamos estudando”.

Especulações do mercado aéreo apontam ainda que por serem da mesma aliança global (Skyteam), Air Europa e Air France-KLM poderiam compartilhar a sala VIP em construção. Além disso, as companhias europeias querem atrair cada vez mais um público corporativo em seus voos.

Para conquistar este perfil de passageiro, em março, a Air France vai operar nos voos entre Paris e Fortaleza o Boeing 787, que oferece mais conforto e uma cabine mais silenciosa aos viajantes.