Enel é multada em R$ 760 mil por falhas em registros de atendimento

A Enel Distribuição Ceará foi multada mais uma vez. Nesta sexta-feira (1), a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) penalizou a concessionária no valor de R$ 760.693,29 referente ao registro de informações, serviços, reclamações, sugestões e denúncias relativas ao ano de 2017.

Segundo a Arce, a Enel apresentou falhas por não classificar corretamente os registros de atendimento, além de não realizar avaliações das reclamações dos consumidores.

O valor inicial da multa era de R$ 959.585,18, mas sofreu alterações após um pedido de recurso aberto pela Enel. A análise dos técnicos da coordenadoria de energia resultou na redução da multa.

O coordenador de energia da Arce, Dickson Araújo, afirmou que a penalização refere-se apenas a um dos pontos que os técnicos fiscalizam. “A Arce está com várias ações de fiscalização em andamento, dentre as quais podemos citar a questão das contas enviadas em duplicidade e a análise de projetos de geração distribuída”, disse.

Recursos

A Enel Ceará ainda poderá recorrer da decisão. A avaliação, desta vez, será responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).