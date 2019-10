Cariri recebe Feira de Artesanato do Nordeste

A cidade do Crato recebe nesta quinta (24) e sexta-feira (25), das 18h às 22 horas, a Feira de Artesanato do Nordeste. O evento, que será realizado no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, irá reunir 80 artesãos de 31 municípios cearenses e de outros estados do Nordeste, como Alagoas, Pernambuco e Piauí. A feira é uma realização do Sebrae/CE, em parceria com a Prefeitura do Crato, Governo do Estado do Ceará e Sistema Fecomércio.

O evento é uma oportunidade para a população do Crato e de outros municípios da região do Cariri conhecerem um pouco mais da riqueza do trabalho dos artesãos nordestinos e de adquirirem produtos de diversas tipologias como trançado com fibra vegetal, couro, madeira, biojoias, bordados, crochê, renda, ouriversaria, xilogravura e cordel, entre outras.

De acordo com a articuladora do Sebrae na região do Cariri, Tânia Porto, os expositores da feira, a partir da participação em consultorias e capacitações em design ofertadas pelo Sebrae, irão apresentar em cada tipologia de artesanato produtos com novas concepções de uso pessoal e na ambientação e decoração de espaços.

A Feira de Artesanato do Nordeste contará ainda com uma programação cultural, com a apresentação de artistas locais, e um espaço gastronômico, parceria com a Abrasel Cariri e que trará para o público presente um pouco da gastronomia da região.



Rodada de Negócios

Além da feira, o Sebrae/CE também estará promovendo no Crato, nos dias 24 e 25 de outubro, a Rodada de Negócios de Artesanato do Nordeste. A iniciativa irá reunir os artesãos da região com representantes de empresas cearenses e de outros estados do país, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que comercializam artesanato para os mercados local e nacional.

A ideia da rodada, que já está em sua terceira edição, é aproximar os artesãos cearenses e nordestinos dos grandes compradores de artesanato, ajudando a divulgar e atrair novos mercados para artesãos da região. Segundo Tânia, a Rodada de Artesanato vem se consolidando nos últimos anos como um dos grandes eventos de negócio em artesanato do estado e da região. “É um momento que os artesãos têm de apresentar seus produtos e ao mesmo tempo realizar bons negócios, garantindo muitas vezes encomendas e receitas para boa parte do ano”.

SERVIÇO

Feira de Artesanato do Nordeste

Data: 24 e 25 de outubro de 2019

Hora: 18h às 22h

Local: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, Centro, Crato