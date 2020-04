Caixa antecipa segunda parcela do auxílio emergencial; veja as novas datas

A Caixa Econômica Federal antecipou, mais uma vez, o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para as pessoas que tem conta digital ou poupança no Banco. A medida, que faz parte do pacote do Governo Federal de enfrentamento ao coronavírus, terá novas datas para o segundo pagamento a partir da próxima quinta-feira (23). A informação foi confirmada pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

A partir da próxima quinta feira (23), trabalhadores informais e pessoas inseridas no Cadastro Único nascidos em janeiro e fevereiro, receberão a segunda parcela. Na sexta-feira (24), o pagamento será destinado aos nascido em março e abril. O cadastro no benefício pode ser feito tanto no aplicativo como no site do benefício (auxilio.caixa.gov.br).

A sequência deverá seguir diariamente.

Confira o calendário:

Quinta-feira (23): nascidos em janeiro e fevereiro

Sexta-feira (24): nascidos em março e abril

Sábado (25): nascidos em maio e junho

Segunda-feira (27): nascidos em julho e agosto

Terça-feira (28): nascidos em setembro e outubro

Quarta-feira (29): nascidos em novembro e dezembro

Para quem não possui a conta digital na Caixa e fará o saque presencial, a liberção do recurso será entre 27 de abril e 5 de maio.

Detalhamento dos saques presenciais da segunda parcela:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

O presidente da Caixa destacou o esforço da equipe técnica em organizar o calendário de pagamentos.

"Estamos pagando por dia, mais do que a população de vários países do mundo, e isso demonstra o engajamento do Governo. Todas as pessoas que passarem a receber a partir da quinta feira e ainda não recebeu nenhuma parcela, receberá duas parcelas de uma só vez", disse Guimarães.

Ele também comentou que as pessoas que ainda não receberam o pagamento da primeira parcela, receberão as duas ao mesmo tempo a partir da aprovação do cadastro no programa.

Segundo o presidente da Caixa, o auxílio emergencial já foi liberado para mais de 9 milhões de pessoas. Até o fim do programa, a Caixa espera beneficiar mais de 30 milhões de brasileiros.