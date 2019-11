Óleo no mar pode ter reduzido reservas de fim de ano em 10% no CE

Diante do acidente que levou óleo ao litoral de todo o Nordeste, o volume de visitantes do Ceará durante a alta estação pode cair 10% em relação ao ano passado, segundo o secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho. Em uma tentativa de minimizar a repercussão negativa do vazamento, os secretários de turismo do Nordeste, em parceria com a CVC, irão promover campanha intensiva de divulgação para tranquilizar os viajantes.

Pinho explica que não aconteceram cancelamentos, mas que, por conta da apreensão em relação à contaminação pelo óleo, houve uma redução de novas reservas. "A CVC apresentou uma proposta para a gente fazer um trabalho conjunto no destino Nordeste para mostrar que isso é uma coisa que passou, que está acontecendo apenas pontualmente em poucos locais", afirma. Ele acrescenta que a campanha já vai iniciar agora e segue até o fim de dezembro.

Para o titular da Setur, que considera que o Estado foi pouco atingido pelo óleo, as notícias que generalizaram o problema em todo o litoral do Nordeste prejudicaram as vendas futuras. "Quando sai a notícia (só com) Nordeste, pega estado que não está com o problema. Como estamos inseridos, fomos afetados. Se conseguirmos recuperar integralmente, vai ser um esforço muito grande, uma divulgação do destino muito forte. Ainda assim, contanto que não volte a ter óleo, acho que a gente recupera um bocado do prejuízo", diz Pinho.

Demais estados

Gustavo Feliciano, secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, primeiro Estado a registrar a presença de óleo no litoral, relata que não foram observados grandes perdas no turismo em decorrência do desastre.

"Apesar de ter aparecido primeiro no nosso Estado, não tivemos mais problemas. O governador montou um grupo de trabalho muito forte para evitar que esse óleo chegue novamente e estamos monitorando todos os dias junto com a Capitania dos Portos e Ibama", afirma.

Ele acrescenta que não ocorreram cancelamentos e, em relação às novas reservas, se de fato estiver havendo redução, só será possível mensurar o impacto passada a alta temporada.

Na Bahia, o secretário de Turismo Fausto Franco aponta que não há novas notícias sobre óleo no litoral baiano há uma semana. "Nós esperamos que não haja mais, até porque estamos no período em que as pessoas estão confirmando suas viagens de fim de ano e já observamos uma parada das novas reservas. Estamos até cobrando do Governo Federal uma maior participação", ressalta ele.

Já o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes, ressalta a importância da campanha publicitária da CVC junto com os estados. "Vai ajudar bastante o Nordeste nesse momento de resgate da imagem das nossas praias. Vamos mostrar que nosso mar está apto ao banho, que nossas praias estão limpas. Isso é muito importante para a ocupação hoteleira e demais serviços do setor nesse momento de verão e proximidade das férias".