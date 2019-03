Ceará é 2º lugar em ranking de satisfação da banda larga fixa

O grau de satisfação dos consumidores com os serviços de banda larga fixa no Ceará obteve a segunda maior nota do País (6,98). Os números foram divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e levam em consideração os serviços das prestadoras nos segmentos de telefonia móvel pré-paga e pós-paga, banda larga fixa e TV por assinatura. Pelo segundo ano consecutivo, a operadora Brisanet registrou a melhor avaliação no quesito de banda larga fixa. A nota de 2018 (7,88) é 8,8% maior na comparação com 2017 (7,24).

Para o sócio e fundador da empresa, José Roberto Nogueira, a qualidade dos serviços é explicada pelos investimentos feitos nos últimos anos. "A Brisanet fez sempre tudo em casa, como a mão de obra treinada e capacitada. Para a gente, o resultado já era esperado. No próximo ano, a gente quer excelência no atendimento e a tendência é alavancar o nível disso. Hoje em dia, as pessoas querem estar sempre conectadas, e o usuário é muito exigente".

Segundo ele, a empresa está reestruturando todo o modelo de qualidade. "Estamos buscando capacitar melhor as pessoas para chegarmos neste nível de excelência", completa.

Atualmente, a empresa opera em 80 cidades nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Piauí. Apenas no Ceará, são 50 municípios atendidos, com expectativa de mais 12 até o fim deste ano. "Depois das grandes empresas, a Brisanet foi a que mais investiu. Entre as pequenas, a gente investiu três vezes mais que as pequenas. Investimos praticamente o faturamento líquido do ano anterior".

Para o presidente da Teleco, Eduardo Tude, a Brisanet tem alcançado esses resultados porque é uma empresa que está próxima aos consumidores. "A gente vê que tem operadoras com um grau de satisfação muito bom no Ceará, inclusive de banda larga fixa. São empresas que não são grandes, como a Brisanet e a Multiplay, que ficaram acima das demais. Essas empresas locais acabam tendo uma proximidade maior com o cliente e com isso têm uma satisfação melhor. Onde existem empresas menores, muitas vezes tem uma satisfação melhor".

Satisfação

Segundo ele, há uma tendência em todo o País, inclusive no Ceará, de melhoria na qualidade dos serviços e da satisfação dos consumidores. A gente tem percebido ainda que é um foco das operadoras em melhorar a experiência dos clientes, com um atendimento mais ágil, digital, através de aplicativos, além de um esforço conjunto com a Anatel para resolver questões que geram muitos problemas".

Tude afirma ainda que muitos clientes de celulares estão migrando para planos pós-pagos, com internet 4G. "Isso tem um reflexo na satisfação à medida que o usuário não vive mais sem banda larga, seja móvel ou seja fixa. Nesse sentido o Ceará tem iniciativas, como o esforço das operadoras em aumentar as velocidades e o esforço de estimular os pequenos provedores para que você tenha banda larga em várias cidades", explica.

Para a diretora do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), Daphne Nunes, os investimentos dos últimos anos no Brasil refletem nos resultados de satisfação de 2018. "Essa melhora é fruto de investimentos que estão sendo feitos há muitos anos pelas empresas. A gente está falando de R$ 28 bilhões por ano. Esses investimentos contínuos vêm mostrando resultados, basicamente voltados para a melhoria da qualidade dos serviços. E na verdade a pesquisa mostra que esses investimentos estão no caminho certo. Nós conseguimos uma melhoria contínua nos últimos anos", diz.

O que dizem as operadoras

TIM

"A operadora reitera que o material servirá de subsídio na busca constante para satisfação dos clientes. A empresa segue trabalhando com foco em qualidade de rede, inovação, melhoria dos serviços e na evolução das plataformas de relacionamento".

Oi

"A Oi informa que tem investido continuamente na expansão e modernização da sua rede. No Ceará, os investimentos foram de R$ 130,4 milhões no período de janeiro a setembro de 2018".

Claro

"O destaque do grupo na pesquisa fica para o serviço móvel pessoal, que passou a ser o de maior índice de satisfação no mercado. No Ceará, a Claro seguiu na liderança em TV por assinatura e telefone fixo".

Vivo

A Vivo não se manifestou até o fechamento da edição.