Consumidores querem 'se mimar' nas compras de fim de ano, diz pesquisa da Amazon

Pesquisa da WGSN em parceria com a Amazon Brasil revela que a “cultura do mimo” será preponderante nas compras de fim de ano em 2024. Isso significa que os consumidores buscam satisfação emocional e experiências positivas durante a jornada de compra.

Conforme o estudo, 87,9% dos entrevistados planejam comprar nessa Black Friday e 41,1% no Natal, enquanto 29,1% vão comprar nas duas datas.

O estudo verificou uma mudança significativa de comportamento dos consumidores. Se antes a Black Friday era uma oportunidade para a compra de produtos com tickets médios maiores, agora, cada vez mais, os consumidores buscam por barganhas em itens do dia a dia e priorizam compras de rotina, como nas cestas e carrinhos de supermercado e produtos para animais de estimação.

As categorias que mais se destacam neste ano são moda e beleza, que lideram o ranking de intenção de compra, seguido por eletrônicos.

Três a cada 4 entrevistados acreditam nas ofertas e preços divulgados durante o período, segundo a pesquisa. A maior parcela dos respondentes considera descontos a partir de 40% como um bom negócio.

Apesar do foco na satisfação emocional, a pesquisa aponta que os consumidores demonstram um comportamento pragmático, buscando boas oportunidades e promoções, sendo as ofertas do período o principal motivo para compras de fim de ano.

A "cultura do mimo" também impulsiona as aquisições, com 59,7% dos respondentes afirmando que a razão para comprar no final do ano é se presentear, enquanto 58,3% pretendem comprar para presentear amigos e familiares. Ao serem questionados sobre o valor que pretendem gastar em diferentes categorias, 61% dos consumidores afirmaram que gastarão mais de R$ 251,00 com presentes.