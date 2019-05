Boas experiências e desafios de empreender em pauta

Aprender através da discussão de boas práticas e experiências, aliando novas posturas no ambiente empresarial. Esse foi o foco do diálogo promovido na 8ª edição do Você Empreendedor. O evento foi realizado ontem à noite no Teatro Celina Queiroz, no Campus da Universidade de Fortaleza (Unifor).

O bate-papo foi conduzido pelos empreendedores Afrânio Barreira, sócio-proprietário da rede Coco Bambu, e Vicente Sanford, sócio-proprietário da WU Cosmetic Care, além da participação de Lilia Sales, vice-reitora de Pós-Graduação da Unifor. Os três participaram do livro "Histórias de Empreendedores", em que destacaram como as ideias e os projetos se transformaram em oportunidade de negócios e estratégias de atuação.

Durante a troca de ideias, Afrânio ressaltou que muitas vezes não existe um momento específico que defina o sucesso de um negócio ou empreendedor. Segundo o sócio do Coco Bambu, para empreender, a pessoa precisa trabalhar duro e perseverar, já que o mercado está sempre apresentando novas condições de ajuste e também desafios para fazer com que os negócios possam dar os resultados esperados.

"Empreender é um caminho de dedicação, perseverança e muito trabalho, mas não há um ponto que se destaque ou que mudou o nosso destino", destacou o empresário. "Mas é preciso fazer com que seu negócio seja sua religião, seu time de futebol, seu mantra".

Flexibilidade

Além da dedicação, o empresário ainda comentou que a capacidade de se adaptar é fundamental para garantir a prosperidade em mercados que evoluem muito rapidamente e que ainda contam com os efeitos das decisões tomadas pelo Poder Público.

"É sempre uma nova taxa, um novo alvará, novo imposto de ICMS para entrar no Estado ou alguma coisa ligada ao trabalho. Empreender no Brasil é isso, é você ser um guerreiro, levando porrada, mas seguir em frente", completou Afrânio.

Inovação

Já a vice-reitora da Pós-Graduação da Unifor ressaltou a importância de se buscar uma postura empreendedora mesmo que não seja para abrir o próprio negócio, pois atitudes inovadoras dentro de empresas também podem trazer impactos positivos à sociedade.

"Nós estamos trabalhando um propósito para criar lideranças que possam impactar positivamente a sociedade. A gente desenhou esse propósito e, hoje, um aluno da Pós-Unifor está desenvolvendo as competências técnicas, mas deve sempre observar a sociedade para pensar em soluções inovadoras, causando um impacto real na sociedade", destacou Lilia.