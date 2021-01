'Perdi familiares, mas nesse caos veio o amor da minha vida', diz mãe do 1º bebê de 2021

Tomar fôlego para iniciar uma nova história foi ato de muitos cearenses na entrada de 2021 - após ano marcado pela pandemia do novo coronavírus - e primeira ação de Isaac de Paula, cearense nascido aos três segundos, deste 1º de janeiro de 2021. O menino, gerado depois de várias tentativas da mãe, nasceu saudável no Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar.

Ainda na manhã do dia 31 de dezembro, Francisca Karolisse Silva de Paula, de 21 anos, começou a perder líquido e se deslocou de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) para a Capital - distância de 64,7 km. “Só em ter vindo com saúde já alivia bastante o meu coração por causa desse tempo de pandemia”, frisa a mãe do Isaac.

A escolha pelo nome, de significado 'filho da promessa', veio após a confirmação da gravidez desejada há mais tempo e alcançada durante a pandemia do novo coronavírus. “Em todas as orações eu pedia a Deus um filho e, se ele fosse menino, se chamaria Isaac”, explica. Karolisse manteve os cuidados com distanciamento social e higienização para evitar ter a Covid-19. O menino nasceu com 3,240 kg em um parto cesárea.

“Também que há muito tempo eu tinha vontade de ser mãe mas nunca deu certo e nesse momento de pandemia veio o meu maior milagre que é o Isaac”

Durante a gestação do Isaac, Karolisse teve de lidar com a morte de dois tios infectados pelo novo coronavírus. “Essa pandemia foi um momento difícil para muitos. Perdi familiares, mas no meio desse caos veio o meu maior amor minha vida: Isaac”, reflete.

O prontuário médico registra o nascimento do menino à zero hora e zero segundo do dia 1º de janeiro de 2021 e uma foto do relógio da sala de parto registra o momento em que a mãe conheceu o Isaac - aos três segundos do dia. “Foram pessoas atenciosas e tiveram todos os cuidados comigo e com o Isaac. Foram excelentes profissionais”, descreve sobre o atendimento.

Romelya Paula Jorge, enfermeira da equipe responsável pelo atendimento de Karolisse, observa com emoção o primeiro parto do ano feito em meio à pandemia. “É muito gratificante poder ajudar outras mulheres a serem mães, especialmente num momento tão significativo”, descreve. A profissional da saúde é mãe de um bebê de 10 meses e atua no plantão da maternidade.

Outros quatro bebês nasceram nas primeiras horas do dia 1º de janeiro em hospitais da rede pública do Ceará.