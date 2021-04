OAB arrecada cestas básicas em todo o Estado para redistribuir a pessoas necessitadas

O agravamento da pandemia da Covid-19 tem provocado, além das consequências da doença, uma profunda crise social, incluindo a alta no desemprego e a fome. Diante deste cenário, a OAB Ceará fará uma ação coletiva, envolvendo todas as subsecções do Estado, nesta sexta-feira (30).

As sedes das subsecções da OAB de todo o Ceará estarão arrecadando doações de cestas básicas e alimentos não perecíveis, em formato drive thru, para doar a quem mais precisa, no horário de 9h às 12h.

Pontos de coleta:

Sedes da OAB - Canindé, Cariri Oriental, Crato, Iguatu, Inhamuns, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Litoral Leste, Maciço de Baturité, Região Metropolitana de Fortaleza, Serra da Ibiapaba, Sertão Central, Sertões de Crateús, Sobral, vale do Jaguaribe e Vale do Salgado.