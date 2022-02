Unifor é eleita uma das melhores universidades jovens do mundo por entidade internacional

A Universidade de Fortaleza (Unifor) foi eleita uma das melhores "universidades jovens" do mundo, segundo lista divulgada pelo THE Young University Rankings 2022. O ranking classifica em nível global as principais universidades com até 50 anos de existência.

Na lista divulgada na última terça-feira (22), a Unifor permanece em 1º lugar entre instituições privadas de todo o país, ocupando ainda a 5ª posição entre públicas e privadas do Brasil, assim como na edição do ano passado.

Esta é a terceira vez que a Unifor é colocada entre as melhores “universidades jovens” do mundo pelo ranqueamento, que é elaborado pela entidade britânica Times Higher Education (THE). No total, 20 instituições brasileiras de ensino superior participam da lista.

Critérios avaliados

O THE Young University Rankings avalia as universidades a partir de cinco critérios: ensino, pesquisa, citações em publicações acadêmicas, internacionalização e impacto comercial da produção científica (transferência de tecnologia).

"A Universidade de Fortaleza, em seus quase 49 anos de atuação, atingiu um patamar de reconhecimento global que é fruto do nosso compromisso com a excelência. Saber que somos uma instituição ‘jovem’, porém com grandes feitos na história da pesquisa brasileira, sobretudo a que é produzida no Ceará, é recompensador. Esperamos continuar a acolher e inspirar cientistas do mundo todo, e seguir crescendo em nossa responsabilidade de avanço para o conhecimento e respeito para com o próximo", declara a professora Fátima Veras, Reitora da instituição.

Além disso, a Unifor é líder na categoria de internacionalização, ocupando a 1ª posição entre as universidades brasileiras. Esse indicativo avalia não somente a visibilidade que a instituição possui no meio acadêmico global, como também a proporção de alunos estrangeiros estudando na Universidade.