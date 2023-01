Obras de drenagem geram desvios na avenida Paulino Rocha; veja alternativas de rota

Quem costuma trafegar pela avenida Paulino Rocha, nas Cajazeiras, em Fortaleza, deve ficar atento. É que, nesta quinta-feira (5), a Prefeitura deu início a mais uma etapa da construção de uma galeria de drenagem na via, o que provoca uma série de desvios na região. A previsão é que os serviços durem pelo menos dois meses.

De acordo com o Executivo, com informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o trecho interditado fica entre as ruas Humberto Teixeira e Coronel Zacarias José de França.

Nesse caso, condutores que trafegam na Paulino Rocha, sentido Oliveira Paiva/Castelão, devem entrar à esquerda na rua E, à esquerda novamente na rua Wanda Sidou e, por fim, à direita, para acessar a rua Zacarias José de França. Já o acesso contrário à Zacarias José de França, no sentido Castelão/Oliveira Paiva, seguirá normal.

Agentes da autarquia estarão na região dando suporte operacional durante todo o período em que as intervenções estiverem ocorrendo na região. O órgão ressalta, contudo, que o ideal mesmo é buscar rotas alternativas.

> Veja o mapa dos desvios

Veja as orientações da AMC

Sentido leste-oeste (Cidade dos Funcionários/Passaré)

Av. Oliveira Paiva, à direita na alça do viaduto da BR-116, segue pela BR-116, à direita na alça de acesso à Av. Alberto Craveiro e à direita na Av. Dr. Silas Munguba.

Sentido oeste-leste (Passaré/Cidade dos Funcionários)

Av. Dr. Silas Munguba, à direita na Av. Juscelino Kubitschek, à esquerda na Av. Presidente Costa e Silva, segue pela Av. Jornalista Tomaz Coelho, à direita na Rua Santa Efigênia, à direita na Rua Antônio Gadelha, à direita na BR-116 e à direita na alça de acesso à Av. Oliveira Paiva.

Vias alternativas

Dependendo da origem e do destino de cada condutor, as alternativas são as avenidas Senador Carlos Jereissati, João Pessoa e Eduardo Girão, além das avenidas Presidente Costa e Silva, Jornalista Tomás Coelho, Alberto Craveiro e Juscelino Kubitschek.

As obras

O projeto da Prefeitura prevê a construção de uma galeria de drenagem complementar na avenida Paulino Rocha, que será integrada ao sistema que já existe na região. As obras ocorrem nos dois sentidos da via, somente nas faixas junto ao canteiro central.

Além disso, equipes trabalham na finalização da pavimentação da avenida, no trecho entre as ruas Itaboraí e Jornalista Antônio Pontes Tavares. Também está sendo construída uma galeria de drenagem no trecho entre as ruas E e G.

Também integram a proposta, orçada em R$ 4,1 milhões, uma nova sinalização, criação de novas vagas para estacionamento, áreas de segurança para pedestres, paisagismo e acessibilidade.