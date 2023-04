Médico canta para conscientizar pacientes sobre importância da prevenção, no interior do Ceará

Com direito a microfone e caixa de som, um médico chamou atenção ao cantar para pacientes em uma unidade de saúde, no município de Senador Pompeu, interior do Ceará, nessa quinta-feira (27). O momento foi filmado e repercutiu.

Ao Diário do Nordeste, o clínico José Ricardo Ferreira contou que o ato inusitado busca atrair os pacientes e, assim, fazer com que mais mulheres da comunidade realizem cuidados preventivos.

Recém-chegado à PSF Alto do Cruzeiro, o médico revelou ter notado, logo nos primeiros dias, que as pacientes tinham certa “resistência” quanto à realização de exames preventivos. Pensando em como as convenceria a ir ao posto, o médico decidiu cantar na sala de recepção da unidade.

Assista à apresentação do médico

“Gosto de usar uma forma que possa fazer o povo entender que há como tornar o fardo mais leve, que o serviço público também pode ser diferente, e que o trato humanizado faz o diferencial na vida do paciente”, contou.

Incomum, a iniciativa surtiu efeito: de acordo com José Ricardo, mais pacientes têm buscado atendimento na unidade básica de saúde.

Além da apresentação, as mulheres puderam participar de uma roda de conversa sobre câncer de colo uterino, cuidados gerais da saúde e a importância da prevenção, além de realizar exames citopatológicos, método que investiga a existência de câncer no colo do útero.

