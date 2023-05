Mães consertam estrada para ônibus escolar buscar alunos em Viçosa no Ceará

Na comunidade de Aurora, localizada no município de Viçosa do Ceará (CE), um grupo de mães precisou pegar em enxadas e carrinhos de mão para poder resolver o problema de uma via pública que impossibilitava o uso do transporte escolar na região.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares (SVM), uma das mães informou que alguns alunos estavam sem ir para aula há três meses.

Para tentar resolver o problema, elas se reuniram e taparam buracos com terra, além de realizarem a capinação da via.

Assista ao vídeo:

Vias com problemas já foram identificadas, informou prefeitura

A prefeitura de Viçosa do Ceará informou, por meio da secretaria de infraestrutura do município, que devido à quadra invernosa e o fluxo rotineiro existem vias com problemas.

Conforme a pasta, as estradas com avarias já foram identificadas e já estão em processo de reformas;

"Há também de evidenciar que o município de Viçosa do Ceará tem sido reconhecido pelo trabalho feito em suas estradas na sede e na zona rural. Todos os acessos aos distritos de Viçosa do Ceará e localidades de maior porte/fluxo, estão interligadas por pavimentação asfáltica", declarou o município em comunicado.

