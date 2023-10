Qual o significado da Lua do Caçador? Veja horário e como observar o eclipse lunar

Os cearenses já podem se preparar para observar mais um fenômeno no céu: um eclipse, desta vez lunar, deslumbra curiosos entre a tarde e a noite deste sábado (28). De acordo com o professor de física e astronomia, Heliomárzio Moreira, este eclipse tem uma relação mecânica com o solar, observado no último dia 14.

“É quase como uma regra. Antes ou depois de um eclipse lunar, 14 dias antes ou depois, temos um solar. Faz parte justamente da configuração geométrica”, explica o professor.

Eclipse lunar

O eclipse deste próximo sábado será parcial. A lua lança uma espécie de “cone de sombra”, já ao nascer. A partir das 17h20, o fenômeno já pode ser observado.

Mas trata-se apenas de uma “mordidinha” da lua nesta sombra, como explica o astrônomo amador Lauriston Trindade. “O momento máximo do eclipse vai acontecer quatro minutos depois, às 17h24. E a gente vai conseguir perceber parcialmente até 17h52. Mas ainda assim, essa sombra só vai corresponder a 11% da lua”, explica Lauriston.

Eclipse Democrático

Lauriston, que é membro da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), define o evento lunar como “mais democrático” que o solar. “Qualquer pessoa com boas condições visuais consegue acompanhar. Isto porque a luz da Lua é muito mais fraca do que a luz do Sol. Então você consegue olhar diretamente para ela, sem problema nenhum, sem nenhum equipamento especial”.

Para quem não perde a oportunidade de ver o alinhamento do alto, o professor Heliomárzio indica estar em um horizonte para o nascente da lua, livre de prédios e árvores: “a mordidinha será do lado direito de quem estiver olhando”.

Lua do caçador

A partir das 17h24, fim do eclipse lunar, a Lua entra em sua fase cheia, o que também não deixa de chamar a atenção. Além disso, os dois fenômenos seguidos fazem parte de uma tradição.

Para os povos do hemisfério norte, a Lua Cheia posterior à “Lua da Colheita” era a “Lua do Caçador”, e limpava os campos para que os agricultores pudessem caçar mais facilmente os animais, que seriam a comida estancada para o inverno que se anunciava.

O próximo eclipse lunar visível no Ceará será um eclipse total da Lua, na madrugada de 13 para 14 de março de 2025. “Nesta próxima oportunidade a lua vai se pôr ainda com o eclipse em transcurso. E vale lembrar que março é um período chuvoso por aqui, então é muito provável que seja um fenômeno acompanhado de nuvens ou chuva”, adverte Lauriston Trindade.