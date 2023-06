Elmano anuncia reajuste das bolsas de pesquisa para estudantes no Ceará; veja valores

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta segunda-feira (5) o reajuste nas bolsas de pesquisa para estudantes no Ceará. O Governo enviou à Assembleia Legislativa mensagem para aprovação dos novos valores, que serão equiparados ao que definiu a gestão federal em fevereiro deste ano.

As bolsas contempladas são de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

Em todo o Ceará, ao menos 3,1 mil estudantes de mestrado e doutorado vinculados a universidades públicas e privadas terão reajuste.

Veja os novos valores

3.931 bolsas de iniciação científica - R$ 450 para R$ 700

620 bolsas de mestrado - R$ 1.660 para R$ 2.100

427 bolsas de doutorado - R$ 2.440 para R$ 3.100

30 bolsas de pós-doutorado - R$ 5 mil para R$ 5.200

A medida representará um investimento anual de R$ 67 milhões do Executivo Estadual com educação, inovação e tecnologia, de acordo com Elmano.

A expectativa do Governo é que a proposta seja aprovada rapidamente por deputados estaduais. Só então a decisão será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).