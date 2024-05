Gerardo Bastos anuncia campanha de vendas que cobre a oferta da concorrência

Maior rede varejista automotiva do Ceará, a Gerardo Bastos anuncia mais uma campanha para o público. As lojas do grupo cobrem, sem burocracia, qualquer oferta da concorrência de peças e serviços. Os clientes interessados devem levar o orçamento comprobatório para garantir o desconto.

Leonardo Araújo, diretor comercial da Gerardo Bastos, ressalta que a campanha realmente traz praticidade: “Trabalhamos para entregar de fato um processo que não seja burocrático. Basta o cliente chegar com qualquer evidência ou orçamento do preço da concorrência. Se o nosso valor estiver acima, nós cobrimos a oferta no ato”.

Além disso, durante todo o mês de maio, as unidades estarão com promoções de pneus Pirelli. Na compra de 3 pneus, o 4º sai gratuito. “São pneus originais de extrema qualidade para os principais carros do mercado. Temos os melhores preços para proporcionar uma compra acessível ao consumidor”, pontua Leonardo.

As condições especiais mantêm justamente a tradição da Gerardo Bastos de oferecer serviços ágeis e de confiança. “Nossa missão é assegurar que os nossos clientes consolidados continuem conosco e que novos públicos possam nos conhecer. Estamos sempre de portas abertas para atender a todos da melhor forma possível”.

Os interessados em conferir as novidades podem se dirigir às oito lojas localizadas em Fortaleza, Eusébio e Maracanaú. O funcionamento acontece também aos domingos, nos shoppings Riomar Fortaleza, North Shopping Jóquei e Terrazo.

CONTATO

Telefone: 40006-0006

Whatsapp: (85) 99192-2307

Site: www.gerardobastos.com.br

Instagram: @grupogerardobastos