Bazar solidário tem iPhones, videogames e perfumes importados com descontos em Fortaleza

Centenas de produtos importados vão ser vendidos em um bazar solidário no Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta, em Fortaleza. O evento será realizado de quinta-feira (8) a domingo (11).

Os itens foram doados pela Receita Federal e terão descontos de até 30% do valor de mercado. A entrada no local custa R$ 10. Entre os produtos que serão comercializados estão celulares iPhones, Xiaomi e de outras marcas com preços a partir de R$ 500.

Ainda serão comercializados videogames Playstation e Xbox, perfumes importados, relógios smartwatch, roupas, acessórios para computadores, peças de carros, entre outras mercadorias.

Regras para participar de bazar

Poderá participar do bazar qualquer pessoa física acima de 12 anos, que deverá apresentar um documento de identificação com foto.

Será possível realizar o pagamento dos produtos via Pix ou cartão de crédito e débito. Há um limite de compra no valor de R$ 2 mil por CPF.

Toda a renda arrecadada com o bazar será destinada a três associações que atuam no acolhimento de crianças e jovens em Fortaleza. As entidades beneficiadas são a Associação Santo Dias, Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta e Associação de Moradores e Amigos do Jardim América e Bairros Vizinhos.

Serviço

Bazar solidário em Fortaleza

Data: de 8 a 11 de junho, das 8h às 16h

Local: Ginásio do Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta (Av. Aguanambi, 2479 - Bairro de Fátima)

Entrada: R$ 10

OBS: Poderão entrar no local apenas pessoas acima de 12 anos.