Covid-19: saiba como está a aplicação da 4ª dose da vacina na Região Metropolitana de Fortaleza

Mais de 262 mil vacinas de quarta dose já foram aplicadas no Ceará, de acordo com o vacinômetro da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), até o último dia 9 de junho. No início deste mês, o Ministério da Saúde estabeleceu que pessoas com 50 anos ou mais e trabalhadores da saúde devem receber a segunda dose de reforço.

Para a D4, é necessário ter tomado a terceira dose há, pelo menos, quatro meses. A recomendação da Sesa é que o público apto a receber a nova imunização siga a orientação do seu município quanto à convocação e aos locais de aplicação.

Veja abaixo como está a programação nas cidades da Região Metropolitana de Fortaleza:

Aquiraz

No sábado (11), há mutirão de vacinação para a D4 para pessoas com mais de 60 anos que estejam com quatro meses da D3. A ação ocorre das 9h às 14h, na Escola Ernesto Gurgel Valente.

Cascavel

A D4 foi liberada para maiores de 50 anos. A programação de local e horário deve ser checada nos canais oficiais.

Caucaia

Na última terça (7), a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 foi liberada para idosos acima de 50 anos e profissionais de saúde. Ao comparecer aos locais de vacinação, é necessário apresentar os documentos originais: identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência e documento que comprove que é profissional da saúde. Os pontos fixos funcionam de domingo a domingo, de 9h às 14h, e os postos de saúde, de segunda a sexta-feira, de 9h às 14h

Eusébio

Já foi liberada a D4 para maiores de 50 anos que tomaram a dose de reforço há 4 meses. É preciso levar Cadastro no Saúde Digital, Cartão de Vacinação, Documento oficial com foto e Comprovante de Endereço. A programação do dia deve ser checada nos canais oficiais.

Fortaleza

Pessoas com mais de 50 anos e profissionais de saúde estão autorizados a buscar os postos de atendimento, conforme a programação diária divulgada pela Prefeitura:

Atendimento para imunossuprimidos acima de 18 anos que perderam seu agendamento da quarta dose: Centro de Eventos (salão e drive), Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy e Sesi Parangaba

Atendimento para pessoas com 50 anos ou mais que completaram quatro meses da sua terceira dose (demanda espontânea) e trabalhadores da saúde: Centro de Eventos (drive), Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, Sesi Parangaba e postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

Guaiúba

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a 4ª dose já está sendo aplicada aos profissionais de saúde e idosos até 60 anos. A partir da próxima semana, a faixa etária irá baixar para 50 anos.

Horizonte

Na quarta (8), foi liberada a quarta dose para horizontinos a partir de 50 anos e trabalhadores da saúde. A orientação é procurar o posto de saúde e não esquecer de levar cartão de vacinação, CPF ou Cartão do SUS.

Maracanaú

Maracanaú já disponibiliza a D4 para pessoas acima de 50 anos e trabalhadores da saúde. Não há necessidade de agendamento, e o público-alvo pode se dirigir ao Posto de Saúde mais próximo com documento de identificação com foto, cartão do SUS e comprovante de residência. A imunização acontece nos postos de saúde, de segunda a quinta (8h às 11h30min e 13h às 15h30min), sexta (8h às 13h30min), e aos sábados (8h às 17h) nos Postos de Saúde abertos para campanha de vacinação.

Legenda: Faixa etária permitida para a aplicação baixou de 60 para 50 anos, conforme o Ministério da Saúde. Foto: Thiago Gadelha

Maranguape

A cidade está aplicando a 4ª dose no público a partir de 50 anos e profissionais da saúde. Nesse sábado (11), será realizado o Geralzão da Vacinação para o público a partir de 12 anos na Estação Cidadania, das 8h às 11h. No dia a dia, a aplicação ocorre na Quarta-Fixa de Vacinação, em todas as unidades básicas de saúde, e no Ponto Fixo de Vacinação, no posto de saúde do Centro.

Pacajus

A Secretaria Municipal de Saúde de Pacajus iniciou a vacinação da 4ª dose da vacina para pessoas acima de 50 anos, trabalhadores da saúde e grupos prioritários. O processo continua no Centro de Vacinação e na zona rural por agendamento, bem como a domicílio para pacientes com restrição de movimento ou acamados.

Pacatuba

Está liberada para os profissionais de saúde e pessoas a partir de 50 anos. O imunizante está disponível em todos os postos de saúde, de acordo com a gestão.

Paracuru

A vacinação da quarta dose está acontecendo para pessoas acima de 50 anos, imunossuprimidos e profissionais da Saúde, no Centro de Saúde Iracema Braga Sanders, no Centro do município.

São Gonçalo do Amarante

Na próxima terça (15), a D4 será aplicada em todos os postos de saúde, em pessoas com mais de 50 anos e profissionais de saúde que tenham tomado a terceira dose até 14 de fevereiro.

São Luís do Curu

A D4 está sendo aplicada em maiores de 50 anos e profissionais da saúde. O imunizante pode ser buscado nos postos de saúde PSF 02, 03, 04 e 05.

Trairi

O segundo reforço foi liberado para maiores de 50 anos e profissionais da saúde. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda buscar orientação sobre a aplicação nos postos de saúde. A programação do dia deve ser checada nos canais oficiais.

A reportagem não obteve retorno das cidades de Chorozinho, Itaitinga, Paraipaba e Pindoretama.