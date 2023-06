Chuva acima de 140mm no Paracuru é a maior do CE entre sexta e sábado; veja demais cidades

Enfrentando chuvas nas últimas 24 horas, Paracuru foi a cidade cearense a registrar o maior volume de precipitações entre as 7h de sexta-fera (16) e as 7h de sábado (17). Em seguida, aparecem os municípios de São Gonçalo do Amarante e Granja, de acordo com informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Famosa pelas belas praias, a cidade litorânea de Paracuru não foi somente sol neste início de final de semana. Até às 10h54 deste sábado, o município registrou 145 mm de chuva. Outros 21 municípios também registraram precipitações neste sábado .

Assim como a cidade vizinha, São Gonçalo do Amarante também registrou um grande volume, chegando à atingir 113 mm. Em seguida, Granja aparece na terceira posição da lista, com 25 mm.

10 MAIORES CHUVAS NO CEARÁ NAS ÚLTIMAS 24H

Paracuru: 145 mm

São Gonçalo do Amarante: 113 mm

Granja: 25 mm

Maranguape: 15 mm

Caucaia: 14.6 mm

Missão Velha: 13 mm

Itapiúna: 13 mm

Acaraú: 12.3 mm

Maracanaú: 8 mm

Baturité: 4.4 mm

É importante ressaltar que os dados estão em constante atualização e, por isso, podem mudar em curtos intervalos de tempo.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Conforme informado pela Funceme, este sábado deve variar entre permanecer nublado e apresentar poucas nuvens com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Jaguaribana, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões, há pouca possibilidade de chuva isolada.

No domingo (18), o cenário é o mesmo para todas as macrorregiões. A situação também deve ser parecida na segunda (19), quando o órgão prevê céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.