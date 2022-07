Choveu em mais de 40 cidades do Ceará; Morada Nova teve maior volume

Mesmo com o fim da quadra chuvosa, a ocorrência de precipitações continua frequente nos municípios cearenses. Entre sábado (2) e este domingo (3), 46 cidades do Estado registraram incidência de chuvas. O maior acumulado foi em Morada Nova, na região Jaguaribana, com 46.9mm.

As maiores ocorrências, conforme dados dos postos de coletas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram registradas nos municípios de:

Morada Nova (Posto: Fazenda Lacraia) - 46.9mm

Madalena (Posto: Fazenda Várzea Alegre) - 42mm

Quixeramobim (Posto: Radar Quixeramobim) - 41.4mm

Pentecoste (Posto: Pentecoste): 40.8mm

Morada Nova (Posto: Morada Nova) - 37mm

Ipueiras (Posto: América) - 22mm

Iracema (Posto: São José do Fama) - 22mm

Guaramiranga (Posto: Guaramiranga) - 21.4mm

Ibaretama (Posto: Ibaretama) - 21.2mm

Baturité (Posto: Hotel Vale das Nuvens) - 20.4mm

Em Fortaleza, houve apenas uma chuva de 5.4mm na região do Caça e Pesca.

O número de municípios que tiveram chuva ainda pode aumentar, já que apenas 75 postos de coletas localizados em 53 cidades cearenses repassaram as informações até o momento.

Previsão

Para o restante deste domingo e segunda (4), o órgão prevê chuvas isoladas na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

Para as demais a probabilidade de precipitações é baixa. O céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado em todo o Ceará.