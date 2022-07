Ceará tem chuvas em mais de 40 municípios no intervalo de 24 horas; veja acumulados

Ao menos 45 municípios do Ceará registraram chuvas entre as 7h dessa sexta-feira (1º) e as 7h deste sábado (2). O maior volume foi registrado em São Gonçalo do Amarante, no Litoral do Pecém, (58 milímetros).

As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A última atualização ocorreu às 9h.

Segundo os dados pluviométricos do órgão, as precipitações mais fortes também ocorreram em municípios de Fortaleza, da região Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns. Veja abaixo a listagem:

São Gonçalo do Amarante - 58 mm

Jaguaretama - 54 mm

Ibaretama - 46,5 mm

Maracanaú - 43 mm

Quixadá - 41,1 mm

Itaitinga - 41 mm

Maranguape - 40 mm

Quixeramobim - 38 mm

Aratuba - 33 mm

Fortaleza, que registrou chuvas com vento na madrugada deste sábado (2) e segue com tempo nublado, acumulou 7,6 mm no posto Caça e Pesca e outros 7,2 mm no posto da Defesa Civil.

Previsão do tempo

Sábado - 02/07/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

Domingo - 03/07/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

Segunda - 04/07/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.