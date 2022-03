Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão celebra 45 anos e empossa nova diretoria

A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) realizou solenidade comemorativa pelos 45 anos de atividade, na noite desta quarta-feira (16). O evento, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, também contou com a posse da nova diretoria eleita para o biênio 2022/2023.

A partir deste ano, o advogado José Afro Lourenço substitui a radiodifusora Carmen Lúcia Dummar Azulai no cargo da presidência do Conselho Superior da entidade.

Para ele, a nova posição carrega uma grande responsabilidade por suceder pessoas que têm história junto à radiodifusão cearense, como Edilmar Norões, Antônio Peixoto e Carmem Lúcia Dummar.

José Afro Lourenço Advogado “Eu tenho uma vivência longa. Estou há mais de 30 anos como assessor jurídico e, desta vez, os amigos me confiaram essa missão. Eu quero desempenhá-la com o maior empenho e responsabilidade”.

José Afro trabalhará na busca por "fomentar, estimular e cooperar" com o setor da radiodifusão, para que seja resistente. “O rádio é, acima de tudo, um veículo imbatível, confiável, que tem a credibilidade dos seus ouvintes e uma comunicação intimista. Essa relação intimista jamais será superada ou substituída por outra mídia”, detalhou.

Posse de novos membros

O evento contou com a posse não só de novos membros do Conselho Diretor, como do Conselho Fiscal e do Conselho Superior para o biênio 2022/2023. Confira os cargos:

Presidência da Acert: advogado José Afro Lourenço;

advogado José Afro Lourenço; Vice-presidentes: os radiodifusores João Dummar Neto, Ruy Ceará Filho e Cyro José Franklin Thomaz.

os radiodifusores João Dummar Neto, Ruy Ceará Filho e Cyro José Franklin Thomaz. Conselho Superior: os conselheiros Edson Queiroz Neto, Jaime Machado da Ponte Filho, José Rêgo Filho, Galdêncio Gonçalves de Lucena e Etevaldo Nogueira Filho.

Legenda: Ruy do Ceará, João Jorge, José Afro e Edson Ferreira participam do evento (da direita para esquerda) Foto: Thiago Gadelha

Papel democrático da comunicação

Em meio ao evento, o diretor superintendente do Sistema Verdes Mares (SVM), Ruy do Ceará, reforçou a importância do papel democrático da Acert o Estado.

Ruy do Ceará Diretor superintendente do Sistema Verdes Mares “Sem dúvida, a Acert tem um papel importante na condução da ética do setor, do equilíbrio da comunicação e do ambiente democrático entre os veículos de comunicação que compõem os diversos municípios do Estado".

Para ele, a data marca o legado dos 45 anos de contribuição da Acert. Além disso, Ruy percebe a chegada dos novos membros como um momento para renovar as energias, assim como “a forma e o pensar de conduzir o segmento da economia tão importante quanto o segmento da comunicação”.

Liberdade e renovação

Deixando a presidência da Acert, Carmen Lúcia Dummar explica que a entidade busca praticar a democracia quando realiza a mudança dos membros.

Dessa forma, podem seguir prestando o melhor serviço para a população e para fortalecer o setor da comunicação.

“Hoje, mais do que nunca, testemunhamos a importância da liberdade de expressão. Nesse momento que estamos vendo a ascensão da censura, cada vez mais, você entende qual o valor do rádio, da televisão, da comunicação para que as pessoas possam fazer suas escolhas baseadas em fatos”, conclui.

