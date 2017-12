Sefaz-CE confirma decreto Papai Noel

01:00 · 22.12.2017

Ao mesmo tempo que espera um Natal melhor que as datas dos dois últimos e, assim, retome a pujança dos anos áureos, o comércio varejista cearense teve a confirmação de outra boa notícia ontem (21), quando a Secretaria da Fazenda (Sefaz) confirmou a publicação do chamado Decreto Papai Noel.

O texto ainda não foi editado pelo Fisco, mas teve a publicação confirmada. Nele, a Sefaz estabelece que o Imposto Sobre Mercadoria e Serviços (ICMS) pagos pelos lojistas em dezembro possa ser efetuado em três parcelas, pagas em janeiro, fevereiro e março.

A expectativa é de que esse parcelamento, com o primeiro pagamento só em janeiro possa dar uma folga aos compromissos dos varejistas e os impulsionem para o próximo ano. "Eles pagam parcelado e o fluxo de caixa da empresa é muito importante para adequar ao recebimento das vendas em dezembro", explica o titular da Sefaz, Mauro Benevides Filho.

Economia em 2018

Sobre o movimento de retomada apontado para o próximo ano, com setores mais fortalecidos e o Ceará encerrando o ano de 2017 com o Produto Interno Bruto (PIB) crescendo acima do nacional, o secretário estima cautela. "Ainda quero ver qual a sustentabilidade disso, pois crescimento econômico baseado somente no consumo das famílias pode ser transitório. O crescimento permanente só acontece quando o investimento aumenta", observa.

Mauro Filho afirma que é preciso observar o comportamento das variáveis no primeiro semestre de 2018 para saber se a economia se recupera, ou não, e se isso será consistente. Assim, o segundo semestre será definidor.

No entanto, as eleições presidenciais devem ser um elemento complicador, dependendo de como o mercado avalie as intenções dos presidenciáveis, o que deve refletir em todo o País, inclusive no Ceará.