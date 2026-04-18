Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6058, deste sábado (18/04); prêmio é de R$ 1,3 milhão
A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h
A Loteria Federal de concurso 6058 vai sortear um prêmio de R$ 1,3 milhão. O sorteio acontece hoje (18/04), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.
Resultado da Loteria Federal 6058 de hoje
Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.
Como jogar na Loteria Federal
Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.
Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.
O prêmio é concedido a quem acertar:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
- A unidade do primeiro prêmio.
Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal
Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.
Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?
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