As lágrimas de Honório Pinheiro emocionam o Poder Legislativo

Uma parte do PIB cearense reuniu-se ontem à noite no plenário da Assembleia Legislativa estadual para participar da sessão solene com a qual a casa homenageou os irmãos empresários Bosco e Honório Pinheiro, fundadores da rede Supermercado Pinheiro, que está a celebrar 35 anos de atividade na capital e no interior do Ceará, onde tem 22 lojas, um centro de distribuição, 13 salas de cinema, seis parques infantis e um shopping center em Fortaleza, Acaraú, Aquiraz, Aracati, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Maranguape, Sobral, Quixeramobim, Quixadá, Tianguá e Cruz.

Fruto de requerimento do deputado Cláudio Pinho, o evento levou à sede do Poder Legislativo dezenas de empresários, entre os quais Ivens Dias Branco Júnior (M. Dias Branco), Pedro Lima (3 Corações), Carlos Prado (Itaueira e Fiec), Marden Vasconcelos (Tijuca Alimentos), Germano Belchior (Alessandro Belchior Imoveis), Jorge Parente (Alvoar Lácteos), Luiz Teixeira (Newland Veículos), Pio Rodrigues (Grupo C. Rolim), Amílcar Silveira (Faec e CNA) e Freitas Cordeiro (FCDL do Ceará).

Quem primeiro discursou foi o autor do requerimento. Falando de improviso, o deputado Cláudio Pinho lembrou o começo modesto e franciscano dos irmãos Pinheiro, que, mudando-se de Solonópole, onde nasceram e moraram até a adolescência, para Fortaleza, iniciaram com um armazém de secos e molhados, cujo objetivo era sustentar seus pais e sua família. O espírito empreendedor de Bosco e Honório Pinheiro empurrou-os para a frente e, poucos anos depois, eles já dirigiam seu primeiro supermercado.

Cláudio Pinho referiu-se à boa ideia dos irmãos Pinheiro de juntar o entretenimento ao seu negócio, abrindo salas de cinemas integradas às suas lojas. E contou que morou ao lado de um dos supermercados Pinheiro, tempo em que descobriu que “a empresa de Bosco e Honório é mesmo o bom vizinho”, como atesta o seu slogan.

Houve, em seguida, a homenagem prestada pelo Supermercado Pinheiro aos seus antigos colaboradores, aos seus vizinhos e aos seus fornecedores, entre os quais M. Dias Branco e 3 Corações.

Em nome dos homenageados, falou o empresário Ivens Júnior, que destacou o importante papel que a empresa de Bosco e Honório Pinheiro presta ao desenvolvimento do comércio varejista cearense, incorporando novas tecnologias e qualificando sua equipe de quase 3 mil colaboradores e, principalmente, os produtos que vende e o atendimento à clientela.

Por último, falou Honório Pinheiro, que fez questão de ladear-se de seus filhos Xênia, vice-presidente, e Tadeu, diretor de Logística, e dos seus sobrinhos Alexandre, que está assumindo a presidência da empresa, e João Bosco Júnior, diretor de Operações e Outros Negócios.

“Este aqui é meu batalhão de combate”, disse ele, anunciando e consolidando, oficialmente, o processo de sucessão na empresa. Tudo sob fortes aplausos do auditório.

Depois de saudar as autoridades presentes, Honório Pinheiro disse, sob a desculpa de que é um homem muito sensível, que com certeza choraria durante a sua fala, que começou com esta frase:

“As lágrimas são as palavras da alma de um homem.”

E afirmou que, “no começo de tudo, lá no bairro Panamericano, em Fortaleza, não havia um plano estratégico” que orientaria a sua aventura empresarial, mas “apenas uma bodega para garantir o nosso sustento e o de nossos pais; porém, tínhamos uma certeza, a de que teríamos a ética como bússola, e tem sido assim até hoje”.

Naquela época, recordou Honório Pinheiro, no comércio varejista não se falava em mercado, em expansão de negócios, em tecnologia ou inovação, mas apenas no compromisso de “atender direito os clientes para conquistar credibilidade, e conseguimos”.

Reafirmou que ele e o irmão “nunca fizemos nada sozinhos”, razão pela qual manifestou sua gratidão a grandes fornecedores que os ajudaram a crescer, como M. Dias Branco e 3 Corações. E acrescentou:

“Toda história que amadurece precisa saber seguir”, e, sob visível emoção, anunciou, “pela primeira vez para o mercado e para a sociedade cearense”, os seus sucessores. O auditório levantou-se para aplaudiu, de pé, os novos e jovens dirigentes da rede Supermercado Pinheiro.

“Meu sucessor não é o meu filho Tadeu, mas o meu sobrinho Alexandre, filho do Bosco, que está mais preparado para essa tarefa. A minha filha Xênia torna-se vice-presidente; o Tadeu e o João Bosco Júnior, meu sobrinho, compõem, também, o comando da nossa empresa”, disse Honório.

Antes que alguém perguntasse “cadê o Bosco?”, ele explicou:

“O Bosco não está aqui porque goza de merecidas férias e encontra-se neste momento fazendo o que mais gosta: dirigir carro. Ele e um grupo de amigos, loucos como ele, estão fazendo uma viagem de 8 mil quilômetros por estradas brasileiras. Hoje ele está no Espírito Santo.”