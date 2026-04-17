Construtora cearense lança braço com foco na classe média e mira Parquelândia e Cambeba
Prédios atacarão faixa de R$ 500 mil a R$ 700 mil. Lançamentos ainda não têm data.
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
O grupo cearense Diagonal anunciou, na quinta-feira (16), a entrada em um novo flanco de mercado, de olho na classe média, com imóveis de R$ 500 mil a R$ 700 mil.
Para isso, a holding de construção criou nova marca, Diagonal Inc, com tíquete médio acima da Victa, cujo foco, por sua vez, se dá em imóveis de valores mais baixos.
Ainda sem data definida, o primeiro lançamento da nova bandeira será no Cambeba, com VGV (Valor Geral de Vendas) de 130 milhões. A Parquelândia também está nos planos, com um projeto de R$ 66 milhões.
