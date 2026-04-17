Empresa cearense de suinocultura na lista das 10 mais do país

Não é somente na agricultura, na pecuária, na carcinicultura e na fruticultura que vai bem o Ceará. Na suinocultura, também. A Granja Rabello, do empresário cearense João Ricardo Rabello Franco, acaba de ser incluída entre as 10 melhores do Brasil, em ranking elaborado pela Agriness, maior empresa de sistema de gestão de granjas de suínos do país.

A Agriness tem um projeto de Benchmarking que conta com 2.700 granjas, com mais de 2 milhões de matrizes suínas, espalhadas pelas cinco regiões do país.

Ontem, João Franco, que passou o dia recebendo cumprimentos dos seus colegas empresários do agro, transmitiu, a pedido da coluna, as seguintes informações sobre sua empresa:

“Nossa granja de suínos está localizada no município de Redenção, no distrito de Antônio Diogo, atuando de forma consolidada e estratégica tanto no interior do estado quanto na região metropolitana. A suinocultura está no nosso DNA: a atividade foi iniciada por meu pai, João Alfredo Montenegro Franco, sendo posteriormente assumida por mim em meados de 1999, dando continuidade a um trabalho pautado em dedicação, evolução e resultados.

“Contamos com um plantel de 1.100 matrizes altamente produtivas, o que nos posiciona como uma referência em eficiência e qualidade na suinocultura. Nossa produção é contínua e organizada, com a entrega semanal de 720 a 750 animais destinados ao abate, com peso médio de 110 kg vivo, garantindo padronização, escala e regularidade no fornecimento.

“Trabalhamos exclusivamente com a comercialização de animais para abate, não atuando na venda de leitões. Possuímos uma carteira de clientes sólida e bem definida, sendo que boa parte deles realiza o processamento dos cortes, agregando valor ao produto final e fortalecendo nossa parceria ao longo da cadeia produtiva.

“Ao longo dos anos, expandimos nossa atuação e hoje atendemos diversas regiões, levando genética, produtividade e confiabilidade para nossos parceiros e clientes.

“Um dos pilares do nosso negócio é a sustentabilidade. Dispomos de duas miniusinas de biogás, responsáveis pela geração de energia limpa e renovável, reduzindo significativamente nosso impacto ambiental e promovendo maior eficiência energética na operação.