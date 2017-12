Precatórios: TJCE promove pagamento de R$ 96 mi

01:00 · 21.12.2017

O pagamento de precatórios no Ceará de R$ 96.068.182,80 neste ano, um aumento de 96,73% em relação ao ano passado, informou, ontem (20), a Assessoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Foram beneficiados 781 credores de precatórios oriundos de ações contra o Estado do Ceará, municípios e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além desses, outros 160 credores tiveram os valores dos precatórios reservados (prontos para serem pagos), totalizando R$ 25,3 milhões. Assim, a Justiça Estadual concluiu o ano com mais de R$ 121,4 milhões de requisições pagas ou provisionadas em favor de 941 credores.

O juiz Rômulo Veras Holanda, responsável pela Assessoria de Precatórios do TJCE, atribui o crescimento à boa gestão, que promoveu pagamentos segundo a ordem cronológica e prioridades constitucionais, tanto de precatórios quanto de Requisições de Pequeno Valor. O juiz também destaca a realização de acordos com 257 credores do Estado e de Fortaleza, por meio de audiências de conciliação realizadas ao longo do ano.