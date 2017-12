PIB cresce 2,7% no CE; Ipece detalha

01:00 · 14.12.2017

Produto Interno Bruto do Estado foi afetado de forma positiva, principalmente pela operação da Companhia Siderúrgica do Pecém

Os indicadores que levaram o Ceará a obter um crescimento de 2,79% no Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre deste ano serão conhecidos nesta quinta-feira (14), mas a variação já sinaliza uma reação dentro do cenário de crise que afeta o País e sinaliza um 2018 de retomada.

Guardado em segredo pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), o PIB do trimestre foi revelado ainda na semana passada pelo próprio governador Camilo Santana, em evento na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Na ocasião, o governador apresentou o "Ceará Veloz", que promete injetar R$ 8,7 bilhões para avançar na economia, e usou o PIB como evidência para o bom desempenho do Estado no último ano. "Isso mostra a velocidade em que nós estamos. Mas ainda existem grandes desafios", ponderou Camilo Santana sobre o próximo ano.

Recuperação em curso

"O PIB cearense vem sendo afetado positivamente por algumas obras de infraestrutura, especialmente a siderúrgica do Pecém, mas também, além desse caso pontual, é um sinal de que a economia está se recuperando. A gente não acha que essa retomada da economia vá ser rápida, mas o pior já passou", analisa o economista Ênio Arêa Leão, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE).

Segundo avalia, o Ceará deve continuar alerta sobre a questão da seca, elemento típico da região que pode afetar o resultado do PIB de 2018, mas o futuro aponta para dias melhores. "No próximo ano, a gente tem volume de investimento importante pela Fraport no Aeroporto de Fortaleza, mas acho que será um retorno mais de médio prazo, já que os voos vão operar no segundo ou terceiro trimestre", afirmou o economista sobre a concessão do terminal e a chegada do hub da Air France-KLM e Gol.

Mais informações:

Apresentação do PIB do 3º trimestre de 2017

Data: 14/12/2017

Hora: 14h30

Local: Auditório do Ipece - Edifício Seplag, Térreo - Cambeba