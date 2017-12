Kogas avalia local para instalar usina de regaseificação

01:00 · 14.12.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

Técnicos da companhia Korea Gas Corporation (Kogas) estão no Ceará dando sequência aos trabalhos para a implantação de uma unidade de regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). "Temos reuniões com eles nestes dias. Os técnicos estão vendo o melhor local para instalar a unidade, e a preocupação deles é em formatar logo o projeto", diz o secretário de Assuntos Internacionais do Estado, Antônio Balhmann, ao reforçar que a usina será instalada em terra (onshore).

De acordo com ele, termoelétricas e demais indústrias deverão ser atraídas por conta da unidade de regaseificação. Além disso, Balhmann diz que a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) é uma provável parceira da Kogas. "A Cegás está diretamente envolvida com o projeto", ressalta.

Para Balhmann, o projeto representa uma infraestrutura essencial para todas as empresas que se instalarem na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE) e será a base para avançar com o gás até o Cariri cearense no futuro, tendo a Transnordestina, em Brejo Santo, como a base da distribuição para a região. "É muito importante para o processo de atração de investimento para o Cipp e ZPE, o complexo dispor de fonte de gás abundante a preços adequados", reforça.

Programação

De acordo com o secretário, os técnicos da Kogas visitam hoje (14) unidades de gás no Pecém e a ZPE. "Eles vão também apresentar uma síntese das informações que foram captadas para ter uma ideia de investimento, aperfeiçoar valores do projeto e um cronograma de demandas futuras. Essa é a terceira reunião do grupo de trabalho da unidade".

Ainda segundo Balhmann, a usina de regaseificação deverá ser construída em quatro anos. "Eles ainda não têm ideia de quando começam a construir, mas o projeto está cada vez mais avançado. Eles também vão definir os parâmetros básicos da unidade", esclarece.

Memorando

Durante missão à Ásia, o Governo do Estado firmou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Kogas para a instalação do empreendimento no Pecém, cujo investimento é estimado em cerca de US$ 400 milhões.

Com a assinatura do memorando, a Kogas decidiu participar com a Cegás do projeto da unidade de regaseificação. A previsão é que o empreendimento tenha uma capacidade total de produção de 12 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, sendo possivelmente desenvolvida em duas fases de 6 milhões de metros cúbicos cada.

Ainda nessa viagem, o governo do Estado fechou acordos, como a definição das empresas que tomarão a frente do projeto. A Kogas deve ficar com a operacionalização; a Cegás, com a distribuição; uma empresa construirá o empreendimento; e uma quarta fará a unidade de supplier (fornecedor).