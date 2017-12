Governo injeta R$ 2 bi na economia no fim do ano

01:00 · 22.12.2017

Reconhecido nacionalmente este ano pelo rigor com que trata as finanças públicas, o Ceará segue honrando os compromissos, segundo garante o titular da Secretaria da Fazenda, Mauro Benevides Filho, e deve injetar R$ 2 bilhões na economia local em dezembro somente no que diz respeito aos honorários dos servidores públicos estaduais.

Cerca de 160 mil pessoas, entre ativos, inativos e pensionistas, devem receber no último mês do ano o pagamento do salário de novembro (depositado no início de dezembro), a segunda parcela do 13º salário (paga nesta sexta-feira, 22) e também o salário de dezembro (pago até o próximo dia 29).

O saldo das folhas de pagamento devem movimentar cerca de R$ 800 milhões, enquanto a segunda parcela do benefício deve girar cerca de R$ 400 milhões, segundo contabilizou o Fisco estadual.

"Isso significa um incentivo inequívoco ao comércio varejista do Estado, amplia os negócios e cria oportunidades de emprego no Ceará", afirma Mauro Filho, acrescentando que a folha de pagamento colabora para o cenário positivo esperado para o fim deste ano e que deve culminar no movimento de retomada da economia cearense. "E em 2018, realmente, esperamos que o Estado decole", estima.

Balanço e comparativos

O titular da Sefaz ainda informou que espera, no que diz respeito à arrecadação estadual, um incremento de 7% em 2017 sobre o obtido com o Imposto Sobre Mercadoria e Serviços (ICMS) de 2016. Ele ainda observou que o repasse do Fundo de Participações dos Estados (FPE) deve fechar o ano apenas 1% devido à queda de 1,75% em novembro e a já esperada queda para dezembro.

"Claramente, você observa que são as receitas próprias, na realidade, que estão mantendo a estabilidade econômica, conjuntamente com o controle da despesa", analisa. Já ao comparar a situação fiscal do Ceará com as demais unidades da federação, Mauro Filho destaca que "o calendário de pagamento foi publicado desde o começo do ano e, em todo primeiro dia útil de 2017, o servidor pôde contar com o salário devidamente pago". "Nenhum estado no Brasil publicou calendário neste ano, a não ser o Ceará", reforçou, dando ênfase ao feito pelo Estado.