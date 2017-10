Feriado deve gerar R$ 94 mi na economia do CE

01:00 · 11.10.2017

O Ceará deve receber, neste feriadão de Nossa Senhora Aparecida, que deve ser prolongado por muitos até o domingo, aproximadamente 70 mil turistas, número que deve gerar um impacto de R$ 94 milhões em receita direta na economia do Estado.

A quantidade de visitantes esperada para estes quatro dias é 27% maior que a recebida em igual período do ano passado, quando o feriado de 12 de outubro caiu numa quarta-feira. Os dados são do Departamento de Estudos e Pesquisas da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).

Além da receita direta prevista pelos estudos do órgão, a movimentação turística do feriado deve resultar em R$ 165 milhões de renda gerada em toda cadeia produtiva do turismo, o que representa um crescimento de 43% na comparação com igual período de 2016.

A ocupação hoteleira para o período está com taxa de 89,2% nos estabelecimentos de todo o Estado. Os hotéis lideram, com 92,4% dos leitos ocupados. Os flats vêm logo em seguida, com 91,2% de ocupação, os albergues com 89,4% e as pousadas estão com 68,6% de ocupação para o feriado.

A maioria dos hotéis da Capital está com 100% de ocupação. Isso porque, além do feriado, Fortaleza está recebendo nesta semana o 38º Congresso Brasileiro de Pediatria, que está sendo realizado no Centro de Eventos do Ceará (CEC) desde ontem (10), com atividades previstas até o próximo sábado (14).

O evento, voltado para a medicina, deve reunir cerca de 7 mil participantes. A maioria dos visitantes vem de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal.

Ceará

Nos outros principais destinos do Estado do Ceará, a ocupação dos hotéis também está alta. Sobral está com 91,7%. Neste fim de semana será realizada na Cidade o carnaval fora de época "Carnabral".

Jericoacoara está com 90% de ocupação na rede hoteleira, Porto das Dunas com 85%, Guaramiranga com 72,9% e Praia das Fontes/Morro Branco com 79,17% dos leitos ocupados.