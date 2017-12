Cegás vai fornecer combustível para a CSP

01:00 · 23.12.2017

A Companhia de Gás do Ceará (Cegás) irá fornecer gás natural para as operações da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). O contrato de fornecimento do combustível para a companhia foi assinado nessa sexta-feira (22), no Palácio da Abolição, com a presença do governador do Ceará, Camilo Santana, o presidente da Cegás, Hugo Figueirêdo, e o presidente da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), Eduardo Parente, entre outros secretários

O governador Camilo Santana destacou que a parceria entre as companhias foi um passo importante para a consolidação da Siderúrgica. "A CSP é o maior empreendimento privado do Ceará e um dos maiores do Brasil. E agora a Cegás passa a fornecer um gás mais barato para a CSP, constituindo um ganho para a empresa e fortalecendo o setor", disse.

O governador salientou ainda que "a diretoria e os funcionários da Cegás estão de parabéns pelo desempenho da empresa. A Cegás está entre as 20 maiores empresas cearenses, é responsável pela produção de boa parte da energia que é consumida no Ceará e agora dá uma contribuição importante para o futuro do Complexo Industrial e Portuário do Pecém".

Competitividade

O presidente da CSP, Eduardo Parente, destacou as vantagens econômicas e operacionais que o combustível da Cegás trará para a Siderúrgica. "O importante é garantirmos um suprimento de qualidade, com alta confiabilidade e um gás que é muito competitivo, ajudando a gente a ter posicionamento melhor no mundo do aço", ressaltou Parente.

Para o presidente da Cegás, Hugo Figueirêdo, a assinatura do contrato reafirma o compromisso da empresa de viabilização dos principais projetos estruturantes do Ceará.

"O gás natural é um enérgico estratégico para o setor industrial, um segmento que é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. O gás natural da Cegás já é o insumo responsável pela geração de 20% da energia elétrica consumida no Ceará", disse Figueirêdo.

Consumo

A CSP irá consumir o gás natural em duas das principais plantas responsáveis pela produção das placas de aço, a aciaria e o lingotamento contínuo, além da manutenção central, em regime de fornecimento ininterrupto.

A Cegás construiu a infraestrutura necessária para que haja o fornecimento, incluindo-as a execução do projeto básico, construção de ramais de gasoduto, além de todos os serviços adicionais necessários para o transporte do insumo.

Siderúrgica

A Companhia Siderúrgica do Pecém, join venture que resultou da parceria entre a Vale e as coreanas Dongkuk e Posco, contou com um investimento de US$ 5,4 bilhões e foi projetada para ter uma capacidade de produzir 3 milhões de toneladas de placas de aço por ano durante a sua primeira fase de operações.

Após nove meses de alto-forno em funcionamento, a Companhia já produziu 1,6 milhão de toneladas do produto.

As placas de aço da Siderúrgica já tiveram como destino mais de 13 países, localizados em quatro continentes.