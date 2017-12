13º injetará R$ 570 mi na economia do Ceará

01:00 · 20.12.2017 por Bruno Cabral - Repórter

O maior volume de dinheiro circulando anima o comércio, que espera um bom crescimento das vendas para o Natal deste ano ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

Até o fim desta semana, serão injetados aproximadamente R$ 570 milhões na economia cearense referentes apenas à segunda parcela do 13º salário dos servidores do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza. Hoje (20), a Prefeitura irá pagar R$ 170 milhões para 49 mil servidores. Na sexta-feira (22), o Governo do Estado depositará cerca de R$ 400 milhões para 160 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. O volume de recursos deverá incrementar ainda mais as vendas de final de ano, que hoje já superam as expectativas do comércio varejista.

"Até o Natal, nós esperamos as lojas mais cheias ainda. Diferente do que aconteceu nos anos anteriores, nós estamos com um movimento muito bom, e deveremos ter um crescimento das vendas perto do que já tivemos em anos excelentes", diz Cid Alves, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas).

Alves avalia que o movimento nas lojas e o volume de vendas sinalizam uma retomada do comércio. "A gente saiu daquela inércia que estava acontecendo no primeiro semestre, o faturamento começou a evoluir". De acordo com o presidente do Sindilojas, os meses de outubro, novembro e dezembro superaram as expectativas.

"O mês de dezembro está nos levando a níveis de vendas muito bons", diz.

Iniciativa privada

Considerando os trabalhadores da iniciativa privada, a economia cearense irá receber, ao todo, R$ 4,991 bilhões referentes apenas do pagamento do 13º salário de 2,9 milhões de pessoas. O valor equivale a 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará. Com os valores, a renda do trabalhador cearense receberá um acréscimo, em média, de R$ 1.574,53 com o benefício.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), do total que será pago em 13º salário no Ceará, a maior parte, mais de R$ 3 bilhões, será destinado a trabalhadores do mercado formal, incluindo assalariados dos setores público e privado e empregados domésticos com carteira assinada. Já os aposentados e pensionistas (regime geral beneficiários do INSS, regime próprio do Estado e regime próprio do Município) receberão mais de R$ 1,8 bilhão.

Folha de dezembro

Além do 13º, o pagamento da folha salarial de dezembro dos servidores públicos do Estado e da Capital irá somar R$ 1,62 bilhão, sendo R$ 800 milhões do Governo do Estado e R$ 250 milhões da Prefeitura.

Assim, apenas os servidores públicos receberão, ao todo, aproximadamente R$ 2,6 bilhões até o final de dezembro. O montante é equivalente às folhas de novembro (pago no início deste mês), de dezembro e da segunda parcela do 13º.

Brasil

Em todo o Brasil, o Dieese projeta que sejam injetados cerca de R$ 200,5 bilhões na economia até o fim de dezembro com o pagamento do 13º salário a mais de 83 milhões de trabalhadores. O montante equivale a aproximadamente 3,2% do PIB do País e será pago aos trabalhadores do mercado formal.

Em média, os trabalhadores brasileiros receberão um incremento de R$ 2.251 na renda.

A parcela mais expressiva do 13º salário (49,4%) deve ficar nos estados da região Sudeste, que concentram a maior parte dos empregos formais, aposentados e pensionistas. Na região Sul do País, devem ser pagos 16,2% do montante, enquanto 15,9% serão destinados para o Nordeste. O Centro-Oeste ficará com 9,0%, enquanto o Norte terá 4,7% do total.