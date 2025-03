USP instaura processo administrativo e afasta professor acusado de assédio sexual

Um professor do campus da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, no interior do estado, foi afastado da instituição após denúncias de assédio contra alunas. A punição tem prazo de 180 dias.

Por meio de nota, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP), onde o profissional é lotado, informou que um processo administrativo disciplinar foi aberto depois de uma apuração preliminar.

Ao que disse a universidade, no comunicado, o docente foi identificado como José Maurício Rosolen.

Conforme publicou o g1, dados disponibilizados no Portal de Serviços da USP, o processo foi aberto no último dia 4 de setembro de 2024. A publicação entrou em contato com Rosolen, mas não obteve resposta até a publicação da notícia.

Segundo duas vítimas, ouvidas pela reportagem, havia, entre os próprios alunos do professor acusado de assédio, uma espécie de acordo para não deixar nenhuma mulher sozinha com ele, em especial no laboratório onde trabalhavam.

As mulheres contaram que Rosolen tinha o hábito de "tocar" em lugares inadequados, além de fazer convites inapropriados, como ir à academia juntos ou viajar e dividir o mesmo quarto de hotel.

Pelo que relataram, a recusa fazia com que o professor mudasse o comportamento e começasse a cometer assédio moral, o que incluiu ameaças como o corte de bolsas de estudo das alunas.

De acordo com uma terceira denunciante, que também preferiu não se identificar, uma lista com o nome de 16 mulheres que acusam o professor de assédio foi enviada para a comissão responsável pelo processo administrativo. Apesar disso, ela não soube informar quantas foram ouvidas pela USP durante a investigação.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que não existem investigações contra Rosolen por parte da Polícia Civil. Também não foi localizado nenhum boletim de ocorrência registrado contra ele.