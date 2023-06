Simpatias para Santo Antônio: conheça rituais tradicionais da data

No mês de junho, tradicionalmente os festejos juninos se espalham pelo Brasil e pelo Nordeste. Muitas festas começam na véspera do dia de Santo Antônio, celebrado em 13 de junho, e seguem até 29 de junho, dia de São Pedro. O santo que inicia, religiosamente, a celebração do mês é conhecido por ser casamenteiro — inclusive, o casamento caipira é feito em homenagem a ele.

Nesta época do ano, muitas pessoas, realizam simpatias para encontrarem um amor, devido à fama do santo desde o século XII.

Santo casamenteiro

Há duas hipóteses sobre a fama do santo casamenteiro. A primeira seria sobre um rapaz rico que foi repreendido por Santo Antônio após abandonar uma moça pobre que havia seduzido. O santo teria dito ao jovem que, se ele não retornasse à amada, jamais teria sorte na vida. A profecia se concretizou, o homem voltou e se casou com a mulher.

Legenda: Procissões de Santo Antônio fazem sucesso entre os solteiros Foto: Alex Pimentel

Já a segunda hipótese é de que uma moça bonita havia perdido a esperança de se casar. Ela se apegou a Santo Antônio e, mesmo com bastante empenho, não conseguiu encontrar um amor. Em um ato de rebeldia, jogou o santo pela janela e um cavalheiro apareceu. Ele apanhou a imagem e se apaixonou pela jovem. A moça atribui a graça do amor a Santo Antônio.

Quem foi Santo Antônio?

Santo Antônio é o famoso santo casamenteiro e teve canonização na Igreja Católica em apenas nove meses. Francisco Martini Bulhões, nome de batismo do Santo, nasceu em 15 de agosto, em Portugal. Não se sabe ao certo o ano do nascimento - havendo relatos entre 1188 ou 1195.

Entrou na vida religiosa aos 15 anos e ingressou para a obra de São Francisco de Assis, na Itália. Santo Antônio era filho do prefeito da cidade natal e teve a humildade e o senso de justiça na vida.

Festa no Ceará

No Ceará, a tradicional festa do Pau da Bandeira, ou de Santo Antônio, aconteceu em Barbalha, em 2 de junho. Diversos solteiros do Ceará se reuniram e pediram graça ao santo casamenteiro.

Legenda: A advogada Naísa Oliveira nasceu no dia de Santo Antônio, 13 de junho Foto: Paulo Henrique Rodrigues

Dentre as simpatias para isso, está um chá criado pela advogada Socorro Luana, para fortificar os relacionamentos. A bebida é feita com a casca do pau da bandeira de Santo Antônio.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com cinco simpatias para quem deseja pedir um amor a Antônio.

Simpatias

1. Castigo gelado

Essa simpatia consiste em deixar Santo Antônio dentro da geladeira até conseguir um novo amor. Se a graça não for concedida no tempo desejado, é indicado transferir a imagem para o congelador.

2. Embaixo da cama

Para atingir a graça de um amor, você pode deixar a imagem de Santo Antônio debaixo da cama por três dias e imaginar-se rodeado por uma luz rosa. Na manhã do terceiro dia, tome um banho de casca de maçã com uma colher de mel.

3. Casar logo

Para quem está namorando e deseja se casar, essa simpatia pode ser a mais indicada. Você deve retirar três espinhos de uma rosa-vermelha e colocar em um vidro de perfume que você já usa e o amado(a) gosta.

Reze ao santo pedindo para remover as barreiras, se for da vontade do casal. Agora, é só usar o perfume sempre que estiver com o namorado e ter fé que irá para o altar.

4. Relacionamento sério

A simpatia ideal para quem busca um relacionamento sério envolve uma fita branca e uma imagem do Santo Antônio. Para realizá-la você deve cortar três palmos da fita, amarrá-los em uma imagem do Santo e colocar em um arranjo no quarto.

Você também deve rezar a divindade para conseguir a graça e pode pedir para sua mãe ou algum fiel do Santo, próximo de você, fazer a simpatia também para realizar o pedido.

5. Amor sincero

Para quem deseja atrair um amor de verdade, Santo Antônio poderá ajudar através de uma oração e uma simpatia simples.

O fiel deve abrir a porta de casa e falar: "Santo Antônio, protetor dos namorados, faça chegar até mim aquele(a) que anda sozinho(a) e que em minha companhia será feliz".

Após isso, deve acender uma vela rosa de qualquer tamanho em um pires com mel pedindo ao santo a entrada de alguém especial na sua vida.