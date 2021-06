São Paulo anuncia vacinação de toda a população até fim de outubro; veja calendário

O governo de São Paulo anunciou em coletiva, na tarde desta quarta-feira (2), que irá vacinar toda a população do estado contra Covid-19 até o dia 31 de outubro. Uma projeção do calendário foi divulgada, com a previsão de imunização de todos os grupos etários. As informações foram repassadas pelo governador João Doria (PSDB).

A coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, declarou que o cronograma foi feito com base nas entregas de doses previstas pelo Ministério da Saúde e que consideraram até uma possível redução, como já aconteceu outras vezes.

Veja calendário divulgado:

Julho

1 a 20/7: 55 a 59 anos

21 a 31/7: Profissionais da educação de 18 a 44 anos

Agosto

2 a 16/8: 50 a 54 anos

17 a 31/8: 45 a 49 anos

Setembro

1 a 10/9: 40 a 44 anos

11 a 20/9: 35 a 39 anos

21 a 30/9: 30 a 34 anos

Outubro

1 a 10/10: 25 a 29 anos

11 a 31/10: 18 a 24 anos

“São Paulo vai concluir toda a vacinação da sua população vacinável até o dia 31 de outubro. Originalmente, a nossa previsão era até 31 de dezembro. Agora nós estamos afirmando que até 31 de outubro todos os brasileiros que residem em São Paulo serão vacinados”, afirmou Doria.

A nova data antecipa em dois meses o prazo inicialmente previsto pelo Governo de São Paulo para concluir a campanha. A projeção foi calculada pelo PEI (Plano Estadual de Imunização) com base nas perspectivas de disponibilidade de vacinas informada publicamente no site do Ministério da Saúde e considera o início do esquema vacinal, que é composto por duas doses conforme as bulas dos imunizantes disponíveis no Brasil.