Rio de Janeiro confirma mais duas mortes por febre Oropouche no Estado

A Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) confirmou mais duas mortes por febre Oropouche no Estado. As amostras foram analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ).

As vítimas são duas mulheres: uma moradora de Macaé, no norte fluminense, com 34 anos de idade, e outra de Paraty, na Costa Verde, com 23. As duas tiveram os primeiros sintomas da doença em março deste ano, foram internadas e morreram dias depois.

De acordo com a SES-RJ, os casos são episódios isolados. A pasta destaca não haver, desde março, novos registros graves da doença, internações, nem novos óbitos relacionados à febre nos dois municípios.

Para a manutenção desse cenário, a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, reforça a importância da vigilância contínua e das medidas preventivas adotadas pela população e pelos gestores municipais. "Desde o ano passado, com a introdução do vírus no Estado, nossos especialistas têm aperfeiçoado os protocolos de Vigilância Epidemiológica e aprimorado a assistência aos pacientes", ressalta.

Casos de febre Oropouche

Somente em 2025, com dados consolidados até essa quarta-feira (21), o Estado do Rio de Janeiro registrou 1.581 casos e três óbitos pela doença. Os municípios que mais concentram notificações de casos suspeitos são: Cachoeiras de Macacu (649); Macaé (502); Angra dos Reis (320); Guapimirim (168) e Paraty (131).

No ano de 2024, foram registrados 128 casos confirmados da doença no Estado, com predominância da cidade de Piraí

Veja também Ser Saúde Veja como se proteger do mosquito maruim Ser Saúde Após primeiro caso de nova variante da mpox no Brasil, entenda o que é a doença e as formas de prevenção

Transmissão e sintomas

A febre Oropouche é provocada pelo vírus Orthobunyavirus oropoucheense (OROV). A transmissão é feita principalmente por mosquitos e tem o Culicoides paraenses, comumente chamado de ‘maruim’ ou ‘mosquito-pólvora’, como seu principal vetor, tanto no ciclo selvagem quanto no urbano.

Em geral, o inseto é pequeno e voa em zigue-zague. Depois de picar uma pessoa ou animal infectado, o OROV permanece no sangue do inseto por alguns dias. Quando o transmissor pica outra pessoa saudável, pode infectá-la.

A doença é uma arbovirose, como a dengue e a chikungunya, que se manifesta com febre alta, dor de cabeça, dores musculares e articulares, náuseas e vômitos persistentes por até cinco a sete dias. Na maioria dos casos, o paciente se recupera em uma semana. Porém, a doença pode se agravar em grupos de risco, crianças e idosos a partir de 60 anos.

"O maruim é bem pequeno e corriqueiro em locais silvestres e áreas de mata. Por isso, a recomendação é usar roupas que cubram a maior parte do corpo, passar repelente nas áreas expostas da pele, limpar terrenos e locais de criação de animais, recolher folhas e frutos que caem no solo, e instalar telas de malha fina em portas e janelas", explica o subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro, Mário Sergio Ribeiro.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias