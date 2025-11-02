Quem é a 'Diva do Cras', influenciadora que perdeu Bolsa Família após exibir carro de luxo

A influenciadora sergipana Merianne Silva, de 31 anos, conhecida nas redes sociais como “Diva do Cras”, voltou a ganhar destaque após revelar que teve o benefício do Bolsa Família suspenso.

A moradora de São Cristóvão, município de Sergipe, foi notificada pelo CRAS do município depois de ser denunciada por exibir a compra de um carro de luxo em suas redes, onde acumula mais de 634 mil seguidores.

“Já vendi bala da rua, enfrentei uma depressão pela morte da minha mãe e precisei da ajuda do benefício, mas Graças a Deus não preciso mais. Não foi fácil chegar até aqui”, disse a influenciadora, ao relembrar sua trajetória, ao G1.

Antes de ver nas redes sociais uma oportunidade de renda, Merianne trabalhou em um restaurante e concluiu o ensino médio. Desde 2022, ela dedica-se à criação de vídeos bem-humorados sobre o cotidiano na comunidade onde mora.

Mãe de três filhos, afirma que pretende seguir estudando: “Penso em fazer psicologia, com a maternidade eu entendi a importância dos estudos".

Sobre o vídeo em que aparece comentando a denúncia e dizendo que o valor do benefício faria falta para o pagamento do carro, Merianne explicou que o veículo já foi quitado e que se mantém financeiramente com o que ganha como influenciadora digital.

“Metade do meu dinheiro é para ajudar a minha comunidade, no Loteamento Lauro Rocha. Mas nem todas as pessoas entendem meu trabalho e me criticam por eu ser favelada e expor a vida real”, afirmou.

Merianne já havia viralizado anteriormente ao afirmar que teria comprado um iPhone com o dinheiro do Bolsa Família, o que, segundo ela, foi um mal-entendido, já que o celular teria sido um presente, episódio que a fez ganhar o apelido de “Diva do Cras”.

O que diz a Prefeitura de São Cristóvão

Em nota, a Prefeitura de São Cristóvão confirmou a suspensão do benefício e informou que a fiscalização do Programa Bolsa Família é contínua, voltada à checagem da renda familiar e de outros critérios exigidos.

“Quando são detectadas irregularidades, o benefício pode ser bloqueado temporariamente para análise e, se confirmada a inconsistência, cancelado, conforme as determinações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)”, informou a gestão municipal.