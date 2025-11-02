Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem é a 'Diva do Cras', influenciadora que perdeu Bolsa Família após exibir carro de luxo

Merianne Silva, de 31 anos, é de São Cristóvão, em Sergipe

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Merianne, que ficou famosa como
Legenda: Merianne viralizou nas redes sociais e ficou famosa como "Diva do Cras".
Foto: Reprodução/Instagram.

A influenciadora sergipana Merianne Silva, de 31 anos, conhecida nas redes sociais como “Diva do Cras”, voltou a ganhar destaque após revelar que teve o benefício do Bolsa Família suspenso.

A moradora de São Cristóvão, município de Sergipe, foi notificada pelo CRAS do município depois de ser denunciada por exibir a compra de um carro de luxo em suas redes, onde acumula mais de 634 mil seguidores.

“Já vendi bala da rua, enfrentei uma depressão pela morte da minha mãe e precisei da ajuda do benefício, mas Graças a Deus não preciso mais. Não foi fácil chegar até aqui”, disse a influenciadora, ao relembrar sua trajetória, ao G1.

Antes de ver nas redes sociais uma oportunidade de renda, Merianne trabalhou em um restaurante e concluiu o ensino médio. Desde 2022, ela dedica-se à criação de vídeos bem-humorados sobre o cotidiano na comunidade onde mora.

Mãe de três filhos, afirma que pretende seguir estudando: “Penso em fazer psicologia, com a maternidade eu entendi a importância dos estudos". 

Veja também

teaser image
Zoeira

Martina é expulsa de 'A Fazenda 17' após briga generalizada em festa

teaser image
Zoeira

Conheça o triângulo amoroso real entre Suzane, Elize e Sandrão exibido em 'Tremembé'

Sobre o vídeo em que aparece comentando a denúncia e dizendo que o valor do benefício faria falta para o pagamento do carro, Merianne explicou que o veículo já foi quitado e que se mantém financeiramente com o que ganha como influenciadora digital.

“Metade do meu dinheiro é para ajudar a minha comunidade, no Loteamento Lauro Rocha. Mas nem todas as pessoas entendem meu trabalho e me criticam por eu ser favelada e expor a vida real”, afirmou.

Merianne já havia viralizado anteriormente ao afirmar que teria comprado um iPhone com o dinheiro do Bolsa Família, o que, segundo ela, foi um mal-entendido, já que o celular teria sido um presente, episódio que a fez ganhar o apelido de “Diva do Cras”.

O que diz a Prefeitura de São Cristóvão

Em nota, a Prefeitura de São Cristóvão confirmou a suspensão do benefício e informou que a fiscalização do Programa Bolsa Família é contínua, voltada à checagem da renda familiar e de outros critérios exigidos.

“Quando são detectadas irregularidades, o benefício pode ser bloqueado temporariamente para análise e, se confirmada a inconsistência, cancelado, conforme as determinações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)”, informou a gestão municipal.

Assuntos Relacionados
Eduarda Corrêa em csamento com Gabriel Zanettin dos Santos, fazendo brinde com taças.
País

Após escapar da morte em 'capsula de sobrevivência', jovem se casa na Serra Gaúcha

Eduarda Corrêa, de 23 anos, teve carro soterrado por 28 toneladas de serragem.

Redação
Há 1 hora
Merianne, que ficou famosa como
País

Quem é a 'Diva do Cras', influenciadora que perdeu Bolsa Família após exibir carro de luxo

Merianne Silva, de 31 anos, é de São Cristóvão, em Sergipe

Redação
Há 1 hora
Foto que contém duas irmãs gêmeas de costas. Elas também o cabelo claro e cacheado e vestem macacão bege.
País

USP vai reunir gêmeos idênticos para estudo sobre semelhanças além da aparência

Ideia é buscar semelhanças de saúde e de estilo de vida em irmãos.

Redação
Há 2 horas
estrutura desabou em festa universitária em sao paulo.
País

Estrutura desaba e homem morre em festa universitária de Medicina em SP

Pelo menos 40 pessoas foram socorridas.

Redação
02 de Novembro de 2025
Arquibancada de igreja cai e deixa pelo menos 10 feridos no RJ
País

Arquibancada de igreja cai e deixa pelo menos 10 feridos no RJ

Queda parcial da estrutura ocorreu no município de Araruama na noite de sábado (1º).

Redação
02 de Novembro de 2025
Imagem aérea do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG).
País

Idoso morre em aeroporto após desembarcar de avião que teve problema técnico

Aeronave iria para Recife, mas pousou em BH devido à alta temperatura a bordo

Redação
01 de Novembro de 2025
Montagem de fotos de brasileiros presos por entrar ilegalmente na Argentina.
País

Polícia da Argentina prende três brasileiros suspeitos de integrar o Comando Vermelho

Suspeita é de que homens fugiam do cerco à facção criminosa, diante de megaoperação no RJ

Redação
01 de Novembro de 2025
Fotos pessoais de Bárbara Elisa Yabeta Borges, em uma colagem lado a lado.
País

Quem era Bárbara Borges, jovem que morreu baleada em tiroteio na Linha Amarela no RJ

Bancária, esportista e apaixonada por viagens, ela planejava engravidar e tinha sido promovida no trabalho.

Redação
01 de Novembro de 2025
Príncipe William observa desfile em Londres.
País

Príncipe William virá ao Brasil para entrega de prêmio ambiental

Herdeiro do trono britânico participa de evento paralelo à COP30.

Redação
01 de Novembro de 2025
Imagem de jardim com flores coloridas e várias borboletas voando sobre elas, criando uma cena vibrante e natural.
País

Bem-vindo, novembro! Veja 10 mensagens para celebrar o novo mês

O esquenta para o fim de ano pode ser uma ótima oportunidade para refletir e se preparar para o recomeço.

Redação
01 de Novembro de 2025
Suposto líder do CV identificado por câmeras do Smart Sampa em São Paulo, suspeito teria escapado da megaoperação no Rio.
País

Líder do CV é preso no centro de São Paulo após ação de câmeras do Smart Sampa

Homem é suspeito de ter fugido do Rio de Janeiro antes de megaoperação contra facção.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de Elizabete Arraçaba para matéria sobre mãe é denunciada por suspeita de matar filha com chumbinho.
País

Mãe é denunciada por suspeita de matar filha com chumbinho

O caso foi registrado na Região Metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo.

Redação
31 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, e Edgard Alves de Andrade, o Doca, líderes da hierarquia da facção Comando Vermelho.
País

Saiba quem são os líderes mais procurados na hierarquia do Comando Vermelho

Criminosos não foram capturados em operação e continuam na mira da polícia.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagens de Belém com informações sobre a COP 30.
País

COP 30 em Belém terá representantes de 143 países, confirma secretário

Representantes dos Estados Unidos e da Argentina não confirmaram presença.

Redação
31 de Outubro de 2025
Governo do RJ começa a divulgar identidade de mortos em operação e confirma 4 cearenses
País

Governo do RJ começa a divulgar identidade de mortos em operação e confirma 4 cearenses

Primeiros nomes de suspeitos mortos identificados foram divulgados pelo governador Claudio Castro.

Redação
31 de Outubro de 2025
Armas e dinheiro foram apreendidos policiais federais
País

O que se sabe sobre operação da PF contra o desvio de R$ 813 milhões em Pix

Esquema envolvia fraudes eletrônicas e o uso de cripto ativos.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem mostra mão de uma pessoa segurando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira em frente à grade de um carro.
País

Ministro diz que Governo oferecerá aulas gratuitas para CNH

Candidatos poderão aprender conteúdos teóricos fora das autoescolas.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de governadores aliados para matéria sobre consórcio da paz após megaoperação no RJ.
País

Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

Ação busca integrar os estados, garantindo apoio operacional e financeiro.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem dos corpos após operação no Rio de Janeiro. Imagem usada em matéria sobre força-tarefa criada pelo IML para perícia dos mortos.
País

IML monta força-tarefa para identificação dos 121 mortos após operação no Rio

O acesso ao IML foi limitado pelo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Redação
30 de Outubro de 2025
Foto do presidente da Argentina Javier Milei para ilustrar matéria sobre reforço na fronteira do Brasil.
País

Argentina e Paraguai reforçam fronteiras com o Brasil após operação no Rio de Janeiro

O objetivo dos dois países é evitar a entrada de integrantes de organizações criminosas.

Redação e Agência Brasil
30 de Outubro de 2025