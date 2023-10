Quando será o próximo eclipse solar anular visível no Brasil? Veja datas

Moradores de vários países do mundo, incluindo o Brasil, observaram neste sábado (14) o eclipse solar anular. No país, o fenômeno que ocorre quando a lua se posiciona entre o sol e a terra, foi visto durante à tarde e encantou centenas de pessoas em diversas cidades. E agora, quando um eclipse anular do sol poderá ser observado no Brasil novamente? E no Ceará?

O próximo fenômeno deste tipo, com a anularidade, onde o Sol forma um “anel de fogo” ao redor da Lua, deve ocorrer em 2 de outubro de 2024 e será visto no extremo sul da América do Sul e em áreas no oceano Pacífico. Já no Brasil será uma eclipse solar parcial.

Em 17 de fevereiro de 2026 o alinhamento de Lua, Terra e Sol volta a surgir no céu, porém só será visível no Sul na África, Sul na América do Sul. Não incluirá a observação no Brasil.

Já em 6 de fevereiro de 2027, ele poderá ser visto no Brasil, mas na forma anular somente só no sul do Rio Grande do Sul. No Ceará, por exemplo, o fenômeno será um eclipse solar parcial nesta data.

Veja também

As informações constam no site timeanddate.com especializado em Astronomia e, segundo o físico, professor de Astronomia, doutor em Engenharia Elétrica e colunista do Diário do Nordeste, Ednardo Rodrigues, em 6 de fevereiro de 2027, será possível observar um eclipse em Fortaleza, "contudo, será eclipsado apenas em 40%".

Já o evento de sábado, relata ele, "foi realmente diferenciado, chegando a 83,65% em Fortaleza. E sendo anular no Cariri". Conforme a projeção feita com base nos dados do site informado, Ednardo aponta que "um eclipse anular só se repetirá em nosso estado em 2067".

Legenda: Porção do Sol coberta pela Lua no fenômeno do dia 14 de outubro Foto: Divulgação site Time and Date

Ocorrência de eclipses

A astrônoma do Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Josina Nascimento, coordenou a transmissão visualizada por milhares de pessoas.

Ela esclareceu, segundo informações da Agência Brasil, que "o que causa essa sensação de raridade é que, quando ele acontece, só pode ser visto em alguns lugares do planeta. Como a sombra da lua é pequena, só atinge a Terra em uma faixa estreita. E aí, poucas pessoas entram nesse caminho da anularidade ou da totalidade do eclipse. A maioria o vê como parcial. Mas ele ocorre de anos em anos, com alguma regularidade no planeta”.

O último eclipse anular do sol aconteceu em junho de 2021, mas não foi visível no Brasil.

Cuidados na observação

Ednardo Rodrigues ressalta que não é recomendado o uso de nenhum objeto improvisado para observar o eclipse, como filme fotográfico, chapa de raio X ou rótulos de garrafa de refrigerante.

Entre as formas principais de observar o fenômeno em segurança, estão o telescópio com filtro adequado e óculos especiais para eclipse solar.