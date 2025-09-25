Diário do Nordeste
Quando é o Dia de São Cosme e Damião? Veja por que a data varia entre 26 e 27 de setembro

Sincretismo religioso explica as diferenças nas comemorações dos Santos no Brasil

Escrito por
Nathália Paula Braga* producaodiario@svm.com.br
País
São Cosme e Damião
Legenda: Imagens do Santos Cosme e Damião
Foto: Reprodução/Shutterstock

Não é raro ver sacolinhas coloridas recheadas de doces sendo distribuídas nas ruas no dia dedicado a São Cosme e São Damião. Além de reforçar a fé, a prática traduz a alegria que marca a data.

A comemoração, no entanto, pode gerar dúvida quando associada às tradições das religiões de matriz africana, nas quais São Cosme e São Damião correspondem aos Ibejis.

A celebração na igreja católica acontece no dia 26 de setembro. Já no calendário do Candomblé e da Umbanda, a data é celebrada no dia 27 de setembro.

Dualidade das celebrações no Brasil

A diferença entre as datas tem a ver com o sincretismo religioso, uma estratégia de sobrevivência dos escravizados, que não podiam praticar as suas crenças. Com isso, eles passaram a associar suas divindades aos santos católicos para manter a fé sob disfarce.

Esse processo permitiu a sobrevivência das religiões de origem africana diante da repressão e deu origem a novas formas de espiritualidade.

A celebração de Cosme e Damião na Umbanda e no Candomblé  é um dos exemplos mais expressivos desse encontro, em que o passado colonial e a resistência cultural se transformaram em legado espiritual.

Veja também

teaser image
Mundo

Veja como rezar a Novena de Santa Teresinha do Menino Jesus

Entenda a tradição de distribuição de doces

Para os fiéis católicos, São Cosme e São Damião são padroeiros dos médicos, dos farmacêuticos e das crianças. Embora tenham sido médicos e mártires cristãos, no Brasil foram sincretizados com divindades infantis do Candomblé e da Umbanda, Ibejis. Nessas tradições, a oferta de doces simboliza pureza, infância e celebração da vida, o que consolidou a prática como parte da festa popular.

Missa especial em homenagem aos Santos Católicos

A Paróquia Imaculada Conceição, no bairro João XXIII, terá programação especial no próximo dia 26, para celebrar a memória litúrgica de São Cosme e São Damião. A missa com orações em homenagem aos santos está marcada para as 18h.

História de São Cosme e São Damião

São Cosme e São Damião, irmãos gêmeos e médicos, viveram entre os séculos III e IV na região da Ásia Menor. O padre Carlos Jobed, explicou à reportagem do Diário do Nordeste que os Santos são reconhecidos pela fé cristã católica como médicos, invocados por curarem gratuitamente todas as enfermidades, tanto de pessoas quanto de animais, segundo os relatos da igreja.

Por isso, foram escolhidos patronos dos médicos e farmacêuticos. Ao final, foram decapitados à espada, explicou o sacerdote.

História dos Ibejis 

Na tradição iorubá, os Ibejis são divindades gêmeas ligadas à infância, à pureza e à vitalidade. O nascimento de gêmeos sempre foi visto como sagrado, e quando um deles morria, acreditava-se que o sobrevivente carregava a alma do outro, reforçando a ideia de dualidade e equilíbrio espiritual.

Trazidos ao Brasil pelos povos africanos escravizados, os Ibejis ganharam novos significados através do sincretismo religioso. 

Essa fusão consolidou uma das tradições mais populares do país: a distribuição de doces em homenagem às divindades infantis, prática que simboliza partilha, alegria e proteção às crianças, e que permanece viva em celebrações do Candomblé, da Umbanda e também da cultura popular brasileira.

A imagem mostra um grupo de pessoas vestidas de branco e saias quadriculadas, reunidas em frente a um painel decorado com a imagem de São Cosme e São Damião. Elas sorriem para a foto em clima de celebração e devoção.
Legenda: Integrantes do Terreiro de Umbanda São Cosme e Damião, em Vila Isabel, na zona norte da capital fluminense.
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Orações de São Cosme e Damião

São Cosme e Damião, que, por amor a Deus e ao próximo, vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes. Abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que vossa proteção, São Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, vossa Palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

-

São Cosme e São Damião, rogai por nós!

Amados São Cosme e São Damião/ Em nome do Todo-Poderoso/ Eu busco em vós a bênção e o amor / Com a capacidade de renovar e regenerar/ Com o poder de aniquilar qualquer efeito negativo/ De causas decorrentes/ Do passado e presente/ Imploro pela perfeita reparação/ Do meu corpo e dos meus filhos (coloca o nome dos filhos)/ E de minha família/ Agora e sempre/ Desejando que a luz dos santos gêmeos/ Esteja em meu coração!/ Vitalize meu lar/ A cada dia/ Trazendo-me paz, saúde e tranquilidade/ Amados São Cosme e Damião/ Eu prometo que/ Alcançando a graça/ Não os esquecerei jamais!/ Assim seja/ Salve São Cosme e Damião/ Amém!

*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita. 

 

