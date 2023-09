Conheça a história e a tradição do Dia de São Cosme e São Damião

O calendário católico é repleto de datas que remetem à história e à tradição da religião cristã. Neste dia 26 de setembro, a Igreja celebra a festa litúrgica dos Santos Cosme e Damião.

Santos irmãos gêmeos, que dedicaram a vida a cuidar dos enfermos. Segundo Rafhael Maciel, presbítero da Arquidiocese de Fortaleza e professor da Faculdade Católica de Fortaleza, São Cosme e São Damião desde a juventude foram reconhecidos pelas habilidades médicas.

“Por terem sido médicos, junto com São Lucas, também são considerados padroeiros dos médicos”, destaca o pároco e professor.

Assuntos relacionados

História

Cosme e Damião são santos médicos, que segundo a Igreja, nunca cobraram nada pelo ofício. Eles também são chamados de “anargiros”, ou seja, que não são comprados por dinheiro.

Conforme a Igreja, os atos caridosos dos irmãos eram motivo de conversões ao cristianismo. Eles se converteram ao catolicismo ainda jovens e passaram a ser missionários. Os dois fizeram uma comunhão entre a ciência médica e o poder da oração, considerando a saúde integral da pessoa, a saúde do corpo e da alma.

Rafhael Maciel diz que, no ano 300 depois de Cristo, Cosme e Damião foram presos por serem considerados inimigos dos deuses e acusados de feitiçarias para disfarçar as curas. Diante das acusações do imperador Diocleciano, a resposta deles era sempre: “Nós curamos as doenças em nome de Jesus Cristo e pelo Seu poder”.

Os santos viveram no Oriente, na Cilícia, região da Ásia Menor entre os séculos III e IV. Nasceram em data não conhecida pela Igreja.

“O martírio dos dois irmãos santos é narrado pela Legenda Áurea, segundo a qual eles foram primeiro jogados no fogo, de onde saíram ilesos. Depois, foram condenados à lapidação, mas as pedras voltavam contra os atiradores. E, ainda, as flechas lançadas pelos arqueiros feriram seus algozes. Por fim, foram decapitados”, conta o pároco.

Tradição

No Brasil, a tradição é celebrar missas em honra de São Cosme e São Damião. Conforme o estudo “As origens do culto de Cosme e Damião”, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a igreja Matriz dos Santos Cosme e Damião de Igarassu (PE) é considerada a igreja mais antiga do Brasil ainda em atividade.

No Ceará, o município de Pereiro é padroado por Cosme e Damião.

Umbanda e Candomblé

Os santos gêmeos também são celebrados nas religiões de matriz africana como a Umbanda e o Candomblé. No entanto, diferentemente do catolicismo, na Umbanda e Candomblé o dia de São Cosme e Damião é 27 de setembro.

Nas religiões afro-brasileiras, São Cosme e Damião são cultuados como os orixás que protegem as crianças.

Orações de São Cosme e Damião

São Cosme e Damião, que, por amor a Deus e ao próximo, vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes. Abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que vossa proteção, São Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, vossa Palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

São Cosme e São Damião, rogai por nós!

Amados São Cosme e São Damião/ Em nome do Todo-Poderoso/ Eu busco em vós a bênção e o amor / Com a capacidade de renovar e regenerar/ Com o poder de aniquilar qualquer efeito negativo/ De causas decorrentes/ Do passado e presente/ Imploro pela perfeita reparação/ Do meu corpo e dos meus filhos (coloca o nome dos filhos)/ E de minha família/ Agora e sempre/ Desejando que a luz dos santos gêmeos/ Esteja em meu coração!/ Vitalize meu lar/ A cada dia/ Trazendo-me paz, saúde e tranquilidade/ Amados São Cosme e Damião/ Eu prometo que/ Alcançando a graça/ Não os esquecerei jamais!/ Assim seja/ Salve São Cosme e Damião/ Amém!