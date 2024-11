Qual o risco da formação de ciclone bomba com chuvas no Brasil; entenda

A formação de um ciclone bomba no sul do Brasil, inicialmente previsto pela Climatempo na última quinta-feira (7), foi descartada em previsão divulgada pelo MetSul, na sexta (8). As informações eram de que ele se formaria no Oceano Atlântico e se aproximaria do litoral sul a partir da próxima terça-feira (12). No entanto, o cenário pode mudar.

Conforme a atualização do MetSul, empresa de meteorologia, existe a possibilidade de um centro de baixa pressão ou de um ciclone a partir da terça-feira (12), com a previsão da ocorrência de chuvas e ventos.

Dessa forma, aponta a empresa, não há previsão da ocorrência de ciclone bomba próximo do Rio Grande do Sul, o que não quer dizer, entretanto, que o prognóstico, não possa mudar.

“Como fenômenos muito extremos requerem por cautela e prudência, um mínimo de consenso entre os dados e não apenas uma saída ou duas isoladas de um modelo para que seja emitido um aviso público de fenômenos vários dias antes, se as projeções voltarem a indicar o mesmo cenário ou mesmo parecido - e desta vez mantiverem a tendência em várias rodadas - por óbvio emitiremos um alerta”, afirmou a empresa nas redes sociais.

Com a repercussão das informações, a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul afirmou ter feito análise sobre o possível fenômeno.

“Nas rodadas dos modelos meteorológicos analisados na manhã e início da tarde de sexta-feira (8), os modelos indicavam pouca probabilidade de ocorrência desse fenômeno", complementou o órgão.