Ônibus e carros são retirados do Rio Taquari quase cinco meses após enchentes no RS

Após quase cinco meses das enchentes que assolaram Rio Grande do Sul, ônibus e os outros veículos foram retirados do fundo do Rio Taquari, na Região dos Vales, neste sábado (19). Para a remoção, foram utilizados guindastes e equipamentos pesados.

As informações são do g1. A força-tarefa só ocorreu após a abertura das comportas de uma barragem em Bom Retiro do Sul, na última quinta-feira (17). A operação ocorreu entre os municípios Estrela e Cruzeiro do Sul, duas das localidades mais afetadas pela tragédia.

Fábio Pinheiro dos Santos, diretor técnico do Detran, explica que os veículos irão passar por uma inspeção no órgão público.

"O primeiro ato é retirar esse veículo e separar para ver a procedência dele. Tendo uma destinação correta, a gente leva para um pátio e [para que] depois o proprietário possa retirar. Mas pode ser que não seja proveniente da enchente, pode ser que tenha intencionalmente despejado no rio, e aí a gente vai verificar e ver a real situação desse veículo e, dependendo dessa situação, encaminhar para a autoridade policial ou para a destinação correta", elencou.

A ação desassoreamento do Taquari é organizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). O processo constitui na retirada de areia, terra, lodo e sujeira acumulados devido as fortes enchentes.

Veja também País Interrupção de energia afeta mais de 111 mil clientes em São Paulo, diz Enel País Grupo de arqueólogos encontra cidade colonial portuguesa na Floresta Amazônica

Tragédia no RS

Os grandes temporais que devastaram o Rio Grande do Sul ocorreram entre abril e o início de maio deste ano. Foram 183 pessoas vitimadas fatalmente na tragédia e outras 27 continuam desaparecidas.

Em 2023, a mesma região sofreu uma tragédia semelhante em setembro, na qual 54 pessoas morreram.