Publicitário e jornalista Mauro Salles morre aos 90 anos em São Paulo

O publicitário, jornalista e ex-diretor de programação da TV Globo Mauro Bento Dias Salles morreu, nesse sábado (11), aos 90 anos de idade, em São Paulo. As informações são do G1.

Mauro Salles estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 4 de dezembro. Ele tinha encefalite herpética, uma infecção no sistema nervoso central, há 16 anos. A doença tinha evoluído e prejudicado a capacidade motora e de fala do publicitário.

Mauro Salles deixa esposa, com quem estava casado há 64 anos, quatro filhos, dez netos e dez bisnetos. Ele foi enterrado na manhã deste domingo (12), em cerimônia reservada à família.

Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), foi no jornalismo que Mauro Salles deu os primeiros passos de sua carreira. Trabalhou na sucursal da revista americana "Life" no Rio de Janeiro, no começo dos anos de 1950. Em 1954, foi repórter de política no jornal "O Mundo" e, no mesmo ano, também integrou a equipe da revista "O Mundo Ilustrado".

Em outubro de 1955, foi para o jornal O Globo ajudar na cobertura da posse do então presidente Juscelino Kubitschek. Permaneceu no jornal por 11 anos, chegando a se afastar durante o período para assumir cargos públicos.

Até as vésperas da inuguração da TV Globo, em 1965, Salles participou ativamente na concepção e no lançamento da emissora, chegando a ser diretor de jornalimsmo e de programação.

De 1978 até 1982, Mauro Salles foi presidente do Conselho Curador da Fundação Cásper Libero e tinha sob sua responsabilidade a TV Gazeta, Rádio Gazeta e jornal Gazeta Esportiva.

Em 1984, coordenou a campanha presidencial de Tancredo Neves. Em 1991, assumiu a presidência da Salles Vídeo Internacional, empresa que atua com importação e exportação de filmes e programas de TV. É ex-presidente da Associação Brasileira de Propaganda (ABP) e da Federação Brasileira de Publicidade (Febrasp).