Professora é morta por ex-aluno que teria raiva por momentos de repressão em sala de aula

A professora Cleide Aparecida dos Santos, 60 anos, foi assassinada a facadas na casa dela por um ex-aluno. O crime teria sido motivado por raiva, após Cleide chamar a atenção do jovem, de 24 anos, em sala de aula durante momentos de bagunça. As informações são do g1.

Conforme o major da Polícia Militar, Israel Rodrigues, o suspeito foi preso algumas horas após matar a ex-professora, pois procurou atendimento médico em Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O nome do jovem, que teria machucado o pé durante a ação, não foi divulgado pela polícia.

Cleide havia dado aulas para o jovem durante o ano de 2021, e trabalhou até janeiro deste ano no mesmo colégio em que ele estudava.

Israel Rodrigues Major da Polícia Militar "O rapaz disse que guardava uma raiva muito grande por parte da professora, pois era sempre chamado a atenção porque bagunçava em aula e vendia drogas nas imediações do colégio, além de ser levado para a coordenação do colégio".

A professora chegou a chamar o filho ao perceber a invasão. Ele acabou ferido no braço com a faca. Após o crime, o suspeito fugiu do local pulando o muro, segundo informações da Polícia Civil.

Apesar de o Corpo de Bombeiros ter sido acionado para socorrer a vítima, Cleide não resistiu.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) lamentou a morte de Cleide. "Neste momento de dor, o Sintego expressa suas condolências e os mais sinceros pêsames aos familiares, amigos e colegas".

Nota da Secretaria da Educação de Goiás:

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) expressa suas condolências à família da professora Cleide Aparecida dos Santos, morta de forma brutal na madrugada desta quarta-feira (24), em Inhumas.

Cleide Aparecida tinha 60 anos e era servidora efetiva da rede estadual de ensino desde 1985, tendo dedicado 37 anos de sua vida à Educação goiana. Atualmente, atuava como profissional de apoio no Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Horácio Antônio de Paula, tendo um grande papel na formação dos alunos da Educação Especial.

Manifestamos nossos sentimentos aos filhos, parentes e amigos de Cleide Aparecida e rogamos para que Deus ampare a todos neste momento de dor e tristeza!