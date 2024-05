Primeira Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência é realizada em Brasília

Break dance em cadeira de rodas, banda de percussão formada por pessoas surdas e declamação de poesia. Neste domingo (26), Brasília foi ponto de encontro e convivência de várias Pessoas com Deficiência (PcD's).

Trata-se da Primeira Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência, cuja ideia foi ocupar um espaço de alta visitação com programação cultural inteiramente formada por pessoas com deficiência. As informações são da Agência Brasil.

A primeira edição do evento no Brasil ocorreu em setembro do ano passado, em São Paulo, por ocasião do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Com o sucesso, os organizadores buscam agora replicar o evento em outras cidades.

Além de Brasília, a parada já ocorreu em Salvador e no mês que vem segue para Belo Horizonte. Em setembro, ocorre a segunda edição na capital paulista.

A iniciativa em Brasília contará também com sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal, na próxima terça-feira (28).