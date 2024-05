Maratonista que quase perde corrida após marido 'soltar' filhas, nega boicote: 'Combinamos'

Desviar das próprias filhas, adiar o abraço delas e garantir medalha de ouro em uma corrida. Foi o que aconteceu com Luciana Grandi Lourenção, 37, no último dia 5 de maio durante meia-maratona em Presidente Prudente (SP).

Devido à atitude, a personal trainer virou assunto até na imprensa internacional. Tudo aconteceu porque o marido da atleta, o empresário Pedro Lourenção, 43, esperou a esposa antes do fim da prova e "soltou" as duas filhas do casal na pista para que pulassem na mãe e cruzassem a linha de chegada com ela, sob o risco de atrapalhar a competidora e deixá-la fora do pódio.

Luciana, felizmente, desviou das crianças e conquistou a medalha. Mas desde que o caso ganhou as rede sociais, o marido foi "cancelado" por supostamente tentar boicotar a vitória da mulher. Agora, a própria competidora falou sobre o assunto. As informações são do g1.

Segundo ela, apesar de ter longa carreira nas corridas de rua, não havia se preparado especificamente para o percurso. Logo, um dia antes da meia-maratona, elaborou um plano com o marido. 'A gente tinha combinado antes", disse Luciana.

"Decidimos levar as meninas para a prova, para que eu pudesse cruzar a linha de chegada com elas. Eu não estava disputando dinheiro, era uma corrida da minha cidade, e seria muito gostoso e legal criar esse momento com as crianças", conta.

No decorrer do desafio, mesmo sendo um percurso dificílimo, ela estava na liderança, embora com a segunda colocada há cerca de 30 segundos atrás.

Nas palavras dela, "precisava chegar e pronto. Vi as meninas rapidamente, mas não consegui parar: primeiro, porque era uma descida, e eu estava muito concentrada e focada; segundo, porque a minha concorrente estava bem perto de mim".

Crianças não ficaram com raiva

Luciana detalha que as crianças entenderam a questão e não ficaram aborrecidas. "Expliquei para elas que é muito cansativo e difícil correr uma meia-maratona". Para ela, não havia como o marido notar, à distância, que a diferença entre as duas atletas estava tão pequena.

Ele concorda: "Eu sabia que ela estava chegando, mas não vi a segunda colocada. O organizador [que narrou a competição] também não avisou que eram duas pessoas com chance de ganhar", diz Pedro. "Não fiz nada na maldade, nada para atrapalhar".

Legenda: "Não fiz nada na maldade, nada para atrapalhar", afirmou marido da atleta Foto: Arquivo pessoal

Por isso mesmo, o casal afirmou estar chocado com a repercussão do caso. Houve até quem julgasse o fato de Luciana ter abraçado um outro homem antes de voltar para ver a família.

Perfis de maternidade nas redes sociais também compartilharam longas reflexões sobre a importância de as mulheres serem vistas para além do papel de "mães". Luciana, no entanto, diz que nunca foi julgada por ter uma carreira e se dedicar também ao esporte.

"Tudo foi muito distorcido. As pessoas da internet se acham soberanas, acham que têm poder para crucificar os outros sem ver o contexto da história. Isso é doentio".