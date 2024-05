Delegado baleado por PM em SP urinou na frente de comércio antes de discussão; entenda

Imagens gravadas por uma moradora da Zona Leste de São Paulo mostram a situação que ocasionou a discussão entre um delegado da Polícia Civil e um policial militar na última sexta-feira (24). Na ocasião, Fernando Henrique Justino, de 37 anos, levou dois tiros de um PM, cujo nome não foi divulgado.

O vídeo, divulgado pelo g1, mostra que, antes da briga, Fernando Henrique urinou na rua, momento em que um morador se aproximou e reclamou da situação. O delegado, então, começa a provocar o morador, questionando se havia algum problema no ato.

Depois de alguns minutos de discussão, os dois começaram a trocar socos na rua. Segundo testemunhas, o delegado chegou a ser desarmado durante a briga.

Nesse momento, um policial militar que estava de folga se aproximou no local e tentou intervir no conflito, mas Fernando avançou contra ele. O PM, então, efetuou dois disparos contra o delegado.

Fernando, que está afastado das funções profissionais por motivos médicos, foi levado ao Hospital Santa Casa de São Paulo. Na casa de saúde, foram feitos exames toxicológicos e de embriaguez.

Em comunicado oficial, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ressaltou que "a arma do PM e do policial civil, que é particular, foram apreendidas para serem periciadas. O caso foi registrado como lesão corporal no 30° DP (Tatuapé). A Corregedoria da Polícia Civil e a Polícia Militar acompanham a investigação".